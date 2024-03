Les fans de JJK emballés par les changements du meilleur combat de la saison 2

La version Blu-ray de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a apporté des modifications très attendues par les fans, ces derniers étant alors plus que ravis par les nouvelles scènes ajoutées à ce combat dantesque.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen est l’un des animes les plus populaires de 2023, en témoigne le nombre impressionnant de récompenses remportées lors des Crunchyroll Anime Awards 2024. L’adaptation du manga de Gege Akutami fait désormais partie des animes les plus plébiscités par les fans, faisant ainsi concurrence à d’autres shonens très populaires tels que Demon Slayer ou encore One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais si l’anime produit par MAPPA a clairement fait l’unanimité auprès des fans du manga, cela n’a pas empêché les plus fervents d’entre eux de mettre en lumière certains défauts, et en particulier une séquence découverte dans la dernière saison qui mériterait d’être retravaillée selon eux.

Et il semblerait que leurs doléances aient été entendues, puisque la franchise vient de sortir la version Blu-ray de l’arc du Drame de Shibuya, les fans étant alors stupéfaits par les ajouts apportés à un combat en particulier, survenu dans ce qui est probablement l’épisode le plus controversé de la saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des scènes supplémentaires dans le combat entre Sukuna et Makora avec la version Blu-ray

Le volume 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen en Blu-ray vient de sortir au Japon, et les fans sont déjà impressionnés par les changements incroyables dans le meilleur combat de l’arc du Drame de Shibuya, opposant Ryomen Sukuna, aka le Roi des Fléaux, et Makora, le Général Céleste Impie. Des changements qui offrent non seulement une version plus aboutie du combat, mais aussi et surtout des scènes supplémentaires qui nous permettent d’apprécier davantage l’affrontement entre ces deux personnages surpuissants.

Des ajouts dont les fans peuvent d’ores et déjà avoir des aperçus, grâce aux publications de certains internautes partagées sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nouvelle scène supplémentaire provenant du Blu-ray. Sukuna en train d’envoyer des coups en utilisant des mouvements d’arts martiaux et Makora qui attaque le barrage de coups avec de la boxe !!”

Pour rappel, c’est dans l’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen que nous avions pu assister à ce combat entre les deux. Un épisode qui avait fait énormément parler de lui suite à l’apparition de diverses rumeurs selon lesquelles l’épisode en question était en réalité inachevé, étant le résultat direct des délais de production quasi-impossibles qui ont été imposés aux animateurs de chez MAPPA.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela avait alors permis de lever le voile sur les mauvaises conditions de travail auxquelles sont confrontées les équipes du studio d’animation nippon. Des conditions mises également en lumière par Vincent Chansard, un animateur français très réputé dans le milieu, qui était dernièrement revenu sur son passage chez MAPPA.

En tout cas une chose est sûre, c’est que les fans sont plus que ravis de pouvoir enfin découvrir la version finale du combat entre Sukuna et Makora, en témoigne les différents commentaires que l’on peut retrouver à ce sujet sur X (anciennement Twitter).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Voilà ce qui arrive quand on a un planning raisonnable et des animateurs bien pris en charge. mon Dieu…”

“Travail incroyable des animateurs de JJK ; nous apprécions tout le dur travail investi dans la version finale du combat Sukuna contre Makora. Merci de lui avoir donné vie !”

Et pour continuer dans la même thématique, vous pouvez consulter notre précédent sur le récent débat entre les fans de Jujutsu Kaisen, qui se demandait si MAPPA s’était trompé sur cette autre scène découverte dans la saison 2 de l’anime.