Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen révèlent les vrais pouvoirs de Miguel

Alors que Miguel a fait un retour inattendu dans le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen, les spoilers du chapitre 255 du manga nous permettent d’en apprendre plus sur le maître des fléaux, notamment en levant le voile sur ses véritables pouvoirs.

Le manga Jujutsu Kaisen a de nouveau surpris les fans avec l’arrivée inattendue de Miguel. Il est apparu pour la première fois dans le film préquel Jujutsu Kaisen 0, étant alors confronté au fameux Satoru Gojo. Le personnage était présent lors de la Parade des Fléaux, une attaque terroriste initiée par Suguru Geto, et où l’on retrouvait plusieurs autres maîtres des fléaux.

Cependant, malgré tant d’ennemis, Gojo savait que le seul qui représentait une menace pour eux était Miguel. Bien que Miguel ne soit pas du tout au niveau de Gojo, son rôle était de le retenir jusqu’à ce que Geto attaque Yuta Okkotsu. Et le fait est que Miguel avait parfaitement rempli son rôle.

En effet, il a réussi à tenir pendant plusieurs minutes face à Gojo, ce qui n’est clairement pas donné à tout le monde. De plus, dans le guide officiel, Gege Akutami en personne a confirmé que Miguel est “fort”. Après tant d’années, le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen révèle enfin les pouvoirs de Miguel et ce qui le rend terrifiant. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen !

Quels sont les pouvoirs de Miguel dans Jujutsu Kaisen ?

Selon le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen, les pouvoirs de Miguel reposent principalement sur ses capacités physiques et son sort, baptisé « Hakuna Lana ».

Bien que Miguel soit apparu sur la couverture du chapitre 33 et ait été brièvement mentionné dans un flashback, le chapitre 254 marque son entrée officielle dans l’histoire principale. Il arrive juste à temps pour sauver Ui Ui de Sukuna. Le chapitre 255 n’est pas encore officiellement sorti, mais il présente son combat avec le Roi des Fléaux.

Pendant le combat, Miguel esquive facilement les attaques continues de Sukuna. Le sort de Miguel, “Hakuna Lana”, permet à son corps de trouver le rythme idéal pour esquiver, tout en améliorant ses capacités physiques. À noter toutefois que le nom de son sort pourrait différer dans la traduction officielle.

Dans un bref flashback, nous voyons Gojo, Yuta et Miguel. Gojo explique le sort de Miguel à Yuta, disant qu’il permet d’améliorer et d’affaiblir autant lui-même que l’adversaire et ce, sans avoir recours à l’Extension du Territoire. Il ajoute que, bien que ce soit une technique utile, elle n’est pas vraiment puissante. D’autre part, Gojo admet que les capacités physiques de Miguel sont terrifiantes, puisqu’il a pu les tester lors de leur affrontement au corps-à-corps.

Gojo révèle également que 99% des exorcistes sont japonais, qui utilisent tous l’énergie occulte pour se renforcer. Cependant, la structure squelettique et les muscles rares de Miguel représentent une menace par rapport à un exorciste japonais.

Miguel se sent offensé par la déclaration de Gojo et l’accuse d’être raciste. Il dit qu’il y a plusieurs personnes noires qui ne sont pas athlétiques, et qu’il est spécial à cause de qui il est et non en raison de sa couleur de peau. Gojo s’excuse, et Miguel le rembarre, disant que c’est bon.

