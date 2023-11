Final de l’Attaque des Titans : les différences entre l’anime et le manga

L’anime L’Attaque des Titans s’est achevé, nous offrant un dernier épisode magnifique à la réalisation impeccable. Cependant, la fin de la série a offert quelques différences avec le manga. Lesquelles ?

Devenu l’un des mangas les plus populaires et controversés à la fois, L’Attaque des Titans a déçu une grande partie de son immense communauté de fans à la publication de sa conclusion, qui n’a pas su convaincre la majorité des lecteurs. Malheureusement pour eux, Hajime Isayama n’a jamais retravaillé la fin complète, même après les sondages et pétitions qui ont afflué sur le net.

Le final de l’anime était l’occasion rêvée pour les plus mécontents, qui espéraient alors voir un dénouement différent de celui des mangas. Et le réalisateur avait en effet précisé qu’Hajime Isayama avait offert quelques rectifications. Verdict ?

La fin propre à l’anime a rendu les personnages encore plus touchants

Premièrement, non, la fin de l’anime L’Attaque des Titans n’était pas différente de celle du manga. Cependant, le studio MAPPA et Isayama ont introduit certaines scènes exclusives à l’anime et ajouté des dialogues différents, qui ont rendu la fin un peu plus travaillée. Les choses n’ont pas changé dans les grandes lignes, mais la fin de l’anime s’est avérée plus satisfaisante que celle du manga.

Le premier changement qui a retenu notre attention, est la confrontation entre Armin et Eren au sujet de Mikasa : la case du manga semblait assez terne, mais MAPPA a su tirer le meilleur parti de la scène pour la rendre percutante.

Deuxièmement, la case montrant Armin traitant son propre ami de “meurtrier de masse” a également été modifiée par le studio. Dans l’anime, Armin parle davantage des sentiments d’Eren et lui dit qu’il est tout autant responsable de la guerre. Il rejoindra donc Eren en enfer, et ils paieront tous les deux pour les péchés qu’ils ont commis.

En outre, l’anime a allongé la scène de la discussion entre Mikasa et Eren près de la cabane. Cette partie dans le manga n’était pas aussi développée que dans l’épisode final de l’anime.

La différence de la scène post-générique de L’Attaque des Titans

Enfin, dans le manga, l’île de Paradis était bombardée environ 60-70 ans après la mort d’Eren, soit une petite génération après les événements de L’Attaque des Titans. Mais dans la scène post-générique de l’anime, nous voyons que l’île a été bombardée après de nombreuses générations, peut-être même plusieurs siècles après. Ainsi, pour les fans de l’anime, Eren a réalisé une paix durable au moins pour l’époque de ses amis et de leurs enfants.

Bien sûr, tout a été fantastiquement réalisé dans l’anime, mais un détail omis était qu’il était suggéré dans le manga que Mikasa et Eren avaient eu un enfant et qu’ils avaient visité ensemble la tombe d’Eren. Cependant, dans la scène post-générique de l’anime, on voit seulement Mikasa et un homme (très certainement Jean) visiter la tombe sans l’enfant. Plus tard, Mikasa meurt de vieillesse, ce qui est également montré dans le manga.