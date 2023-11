8 Animes aussi colossaux que L’Attaque des Titans

Parce que la fin de L’Attaque des Titans vous terrifie, ou si vous êtes sans cesse à la recherche de nouveaux animes, voici 8 œuvres qui ressemblent à Shingeki No Kyojin et qui méritent votre attention.

L’Attaque des Titans ne saurait se résumer en une description simple. Car l’anime, adapté du manga du même titre d’Hajime Isayama par deux studios, Wit et MAPPA, répond à de nombreux critères. Et ils sont particulièrement variés, œuvre complexe et longue oblige : on nous parle de monstres, d’une humanité cernée et en déclin malgré l’espoir de jours meilleurs, puis on découvre aussi tout un délire sur des titans qu’on peut piloter à l’image d’un Gundam fait de chair et de sang…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et tous les personnages, qu’ils soient attachants, surboostés ou juste amusants, tournent autour d’un héros central : le torturé Eren. Parce que durant son enfance il a avalé ce qu’il ne fallait pas, il se retrouve au centre d’une mission qui le dépasse, et qu’il finit par dépasser. Un héros qui traverse l’insouciance et le désespoir, et qui est prêt à endosser tous les crimes imaginables pour sa quête personnelle de liberté – voire plus encore, mais on ne voudrait pas tout spoiler.

Si L’Attaque des Titans s’est clairement inscrite comme une œuvre immanquable dans le paysage des mangas et animes de ces dernières années, il faut bien lui reconnaître un unique défaut (qui n’en est même pas un) : l’histoire est finie. Mais alors, vers quoi se tourner une fois le dernier épisode terminé ? C’est là qu’on débarque avec nos gros sabots pour vous présenter 8 animes qui pourraient vous plaire si vous êtes un fan d’Eren, Mikasa, Armin, et compagnie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Claymore

Voilà une série à côté de laquelle il ne faut pas passer ! L’Attaque des Titans a ses titans, Claymore possède des démons. Ces créatures semblent impossibles à éradiquer et menacent l’humanité. Mais cette dernière a ses champions… ou plutôt ses championnes. Car les Claymores sont des femmes guerrières mi-humaines, mi-démons, et elles n’ont pas froid aux yeux. Appelées à travers la rase campagne pour se débarrasser des démons qui y pullulent et enquiquinent le peuple, leur destin est tragique, comme va le découvrir Raki, jeune survivant d’une attaque et sauvé par Claire.

Evangelion

Comment ça, Evangelion ? Vous n’avez pas mal lu, et promis, ça a du sens. Dans L’Attaque des Titans, les derniers arcs parlent moins des titans neuneus qui courent après les humains pour les manger, et se concentrent davantage sur les géants primordiaux et leurs possesseurs. On pourrait tout aussi bien dire pilotes, puisque le principe est le même ! Comme dans Evangelion, ces pilotes sont assignés à un robot en particulier et ne sauraient l’échanger contre un autre (il faut regarder l’anime pour découvrir pourquoi), et comme dans Evangelion, on retrouve le principe d’une humanité à bout de souffle, qui continue de manigancer à différentes échelles malgré des situations ultra tendues. Au milieu de tout ça, il y a ces jeunes qui font de leur mieux pour sauver les adultes réfugiés dans des bunkers souterrains, quitte à affronter des créatures aussi étranges que mortelles (et géantes).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Darling in the Franxx

On continue dans le genre mecha avec Darling in the Franxx de l’excellent studio Trigger (ceux qui ont signé la série Cyberpunk Edgerunner). Encore une fois, des jeunes dans des gros robots, qui affrontent des gros monstres pas beaux. Quand ils ne se battent pas, ils essaient de comprendre ce que c’est qu’être adulte, tout en errant dans une forteresse aux accès très restreints. Bien évidemment, on découvrira la réalité de leur situation en même temps qu’eux, progressivement. Et vous connaissez le dicton : il n’y a que la vérité qui blesse. Elle peut même faire très mal.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

The Promised Neverland

Un orphelinat paisible, des enfants à qui on offre une éducation poussée (un peu trop même, non ?), une maman de substitut bienveillante. Sauf que non, on est quand même là pour trouver des animes semblables à L’Attaque des Titans : vous vous en doutez, le rêve s’apprête à prendre fin. Les gamins vont découvrir à leurs dépens que leur pension ne nourrit pas d’intentions bienveillantes à leur encontre. Mais parce qu’ils sont quand même des génies, ils vont refuser de se laisser faire et trouver une solution. En espérant que ça marche.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jujutsu Kaisen

Dans la catégorie des héros qui mangent des trucs inappropriés, Yuji Itadori peut clairement tenir tête à Eren. Là où le héros de L’Attaque des Titans préfère la viande fraîche, celui de Jujutsu Kaisen pousse un peu plus loin : grignoter des gens c’est bien, manger des doigts et des orteils momifiés c’est mieux. Surtout quand ils permettent d’ingérer au passage l’esprit d’un maniaque surpuissant qu’on surnomme affectueusement le “roi des fléaux”. Mais parce que Yuji a une force de caractère impressionnante, il peut garder le contrôle de son corps et se battre aux côtés des exorcistes. Jujutsu Kaisen est amusant et bourré d’action, mais ne fait pas de concession avec ses personnages quand ça devient sérieux : l’auteur est même réputé pour assassiner ses héros sans sourciller… mais jamais gratuitement.

Chainsaw Man

Un autre gourmet dans le genre, encore une fois avec des esprits malveillants. Adieu les fléaux, bonjour les démons. Dans cet anime qui nous est offert par le même studio que celui de L’Attaque des Titans, MAPPA, on découvre un héros qui doit tout apprendre pour s’intégrer aux Devil Hunters. Il n’a pas le choix, puisqu’il a fusionné avec Pochita, un petit démon de compagnie plus proche du gentil toutou que du monstre, ce qui l’a au passage transformé en un être mi-humain mi-démon. À l’image de Jujutsu Kaisen ou de L’Attaque des Titans, on a droit à des personnages épiques, à des scènes d’action à l’animation léchée, et les héros ne sont jamais vraiment à l’abri des sautes d’humeur de leur auteur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Code Geass

Vous trouvez Eren torturé, diabolique et manipulateur dans ses derniers instants ? Vous n’êtes pas prêt pour Lelouch. Le bonhomme commençait pourtant bien dans son élan de héros vengeur : là où Eren veut éradiquer les titans, Lelouch veut lutter contre Britannia et son gouvernement néfaste qui a conquis le Japon… et tué au passage sa mère (tiens donc !). Et alors qu’il se débarrasse des méchants, ça tourne mal. Plutôt, Lelouch tourne mal. Dans son élan, il finit par franchir des limites et deviendra bien plus ambigu, au milieu d’une histoire aux retournements de situation parfois stupéfiants.

Kabaneri of the Iron Fortress

Des créatures humanoïdes qui ont décimé une humanité désormais réfugiée derrière de hauts murs, ça vous rappelle quelque chose ? Super, on continue : face à une invasion de zombies surpuissants qui a clairement dérapé, les hommes se sont réfugiés dans des villes fortifiées, ne communiquant qu’à l’aide de trains renforcés et hautement gardés. Malgré les avertissements de notre héros Ikoma, les habitants d’une de ces stations oublient peu à peu la menace, jusqu’à ce qu’elle vienne toquer à la porte. Les murs tombent, les Kabane dévorent tout le monde, et Ikoma se fait infecter pour se transformer finalement en Kabaneri. Si le pitch de base vous satisfait, sachez qu’il est en plus servi par une image magnifique et une animation signée par le studio Wit, qui s’était déjà chargé des trois premières saisons de L’Attaque des Titans.

L’article continue après la publicité