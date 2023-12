Les réalisateurs de Bleach taclés pour des propos sur l’IA et les “animateurs paresseux”

Les réalisateurs de Bleach : Thousand-Year Blood War sont sous le coup d’une polémique dans la communauté anime, pour leurs propos sur l’IA et les droits des animateurs.

Suite au tumulte qui a entouré le studio MAPPA et Jujutsu Kaisen, on pourrait penser que les hauts placés de l’industrie de l’anime réfléchiraient à deux fois avant de parler du sort de leurs animateurs. Pourtant, à en juger par la controverse récente, la route est encore longue pour ceux qui travaillent dans le milieu.

Les animes n’ont jamais été aussi populaires que ces dernières années. Si la France a toujours joui de nombreuses vagues d’œuvres sur son territoire, les autres pays commencent eux aussi à rattraper l’avance des spectateurs de l’Hexagone. Mais alors que la demande pour de nouvelles séries augmente, la qualité de vie et de travail des animateurs et auteurs de manga n’a fait que se détériorer.

Et comme si ça ne suffisait pas, les studios commencent à lorgner du côté d’un solide concurrent pour l’humain : l’Intelligence Artificielle, déjà au cœur de nombreuses polémiques dans le milieu audio-visuel, et notamment à l’origine de la grève des scénaristes et acteurs à Hollywood.

Les réalisateurs d’anime critiqués pour des propos très inquiétants sur les animateurs et l’IA

Une interview récente avec les réalisateurs de Bleach : Thousand-Year Blood War, Tomohisa Taguchi et Keiichi Hara, a déclenché une controverse virulente parmi les fans d’anime.

En effet, c’est lors d’un entretien durant le panel dédié au Festival du Film d’Annecy et rapporté par le site Full frontal, que Taguchi aurait déclaré que selon lui l’industrie utilisera “de plus en plus l’IA” pour la production d’anime. Avant d’ajouter que “ce n’est que le début, et si ces technologies s’améliorent suffisamment, elles pourraient résoudre le problème des animateurs auquel M. Hara faisait référence.”

Mais à quel problème les deux réalisateurs font-ils allusion ? C’est là le scandale qui a hérissé les fans : car en reprenant les dires de son collègue, Keiichi Hara préciserait que l’IA “pourrait résoudre le problème des animateurs paresseux en faisant leur travail à leur place.” Une idée judicieuse selon le réalisateur, qui estime que “l’IA ne se plaint pas, ne se fatigue pas et ne dort pas…” Et pour aller plus loin, l’IA pourrait, selon le réalisateur, émuler davantage les animateurs qui restent dans le métier pour les encourager à se surpasser dans le but de rester meilleurs que l’intelligence artificielle.

Des propos terribles, alors que la polémique autour des conditions de travail au sein du studio MAPPA est toujours d’actualité. Forcément, les commentaires ne risquaient pas de passer inaperçus chez les fans, déjà scandalisés par le traitement des animateurs de Jujutsu Kaisen. Et pourtant, il semblerait que ça aille plus loin…

Keiichi Hara, en discutant de son dernier film, avait en effet critiqué les animateurs pour avoir reçu un paiement avant d’avoir terminé leur travail, faisant ainsi grimper le budget de production. Au point de s’acharner sur les travailleurs pour ce qu’il a qualifié de paresse et d’incompétence, les qualifiant lorsqu’ils démissionnent après avoir touché un salaire, d'”ordures.”

Les réactions violentes des fans face aux commentaires des réalisateurs

On le sait maintenant, les polémiques ne sont pas nouvelles dans l’industrie de l’animation japonaise. Mais peut-être à raison, surtout quand des acteurs du milieu rajoutent de l’huile sur le feu.

Il va sans dire que l’IA dans la main-d’œuvre alimente les débats houleux, les industries créatives étant les plus susceptibles de subir des changements importants. Forcément, les commentaires des réalisateurs de Bleach : Thousand-Year Blood War ont provoqué un véritable tollé parmi les fans.

“Qu’un réalisateur d’anime réputé dise ça est réellement terrifiant. Cette industrie doit être reconstruite de fond en comble car ça ne peut pas continuer ainsi.”

Pour un internaute sur Reddit, les propos sont “vraiment terrifiants pour l’avenir de l’industrie de l’anime“. Tandis qu’un autre a suggéré qu’au lieu de traiter les animateurs d'”incompétents“, il serait judicieux de leur donner des délais raisonnables, une bonne direction et un meilleur leadership pour les aider à répondre aux attentes parfois démesurées.

Les deux réalisateurs sont bien installés dans le milieu : ils sont très respectés et ont des carrières impressionnantes dans l’industrie de l’anime. Produits d’une culture du travail de plus en plus obsolète, il est fort possible que leur frustration découle de leur confrontation avec un trop-plein de la part des travailleurs, essentiellement d’une nouvelle génération.

Car le problème n’est pas récent et ne concerne pas que la japanimation : le film Godzilla Minus One a beaucoup étonné par son budget minuscule, mais il faut prendre en compte les différences de salaire et les conditions de travail au Japon, bien différentes de ce que l’on trouve aux États-Unis, premier fournisseur de blockbusters aux coûts hallucinants.

Quant aux problèmes soulevés par l’IA, ils concernent le cinéma du monde entier, au point de provoquer une grève historique à Hollywood sous les étendards de la SAG-AFTRA ou de la WGA, mais aussi dans d’autres pays comme la France ou la Corée.

Pour le moment, la suite de Bleach : Thousand-Year Blood War est attendue pour 2024. En espérant que nos héros vivront encore grâce aux petites mains des animateurs qui ont su faire rêver des générations de spectateurs jusqu’ici.