Black Clover chapitres 370 & 371 : date de sortie et spoilers

Après plusieurs mois de pause, le manga Black Clover va enfin revenir avec non pas un, mais deux chapitres ! Date de sortie, spoilers, voici tout ce qu’il faut savoir sur le retour tant attendu d’Asta et Yuno.

Black Clover, le célèbre shonen du mangaka Yūki Tabata, revient enfin de sa longue pause avec deux nouveaux chapitres selon les spoilers. Le dernier chapitre du manga, à savoir le 369, est sorti en décembre 2023. Alors qu’il faisait autrefois partie du fameux Weekly Shōnen Jump de la Shueisha, l’œuvre a été transférée dans le Jump GIGA en 2023.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La popularité de Black Clover a quelque peu diminué après les pauses fréquentes prises par le manga, faisant alors suite à des soucis de santé affectant Tabata et ses proches. Cependant, Black Clover reste probablement l’un des shonens les plus marquants de la fin des années 2010. C’est pourquoi de nombreux fans attendaient avec impatience les nouveaux chapitres du manga.

Dans le dernier chapitre en date, Asta affrontait Lucius Zogratis après être revenu du Pays du Levant (ou Hi-no-Kuni) aux côtés d’Ichika, la petite sœur de Yami Sukehiro. Il se préparait, avec Yuno, à combattre les archanges et les clones de Lucius. Pour les aider, ils peuvent compter sur les autres membres du Taureau Noir, avec qui Asta a partagé son Anti-Magie. Ce qui se passera ensuite sera montré dans les chapitres 370 et 371 de Black Clover.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les chapitres 370 et 371 de Black Clover seront disponibles le lundi 29 avril 2024 sur MANGA Plus, à partir de 17h en France.

Spoilers du chapitre 370 de Black Clover

MANGA Plus

Après quatre mois, le manga Black Clover revient enfin de sa pause avec la publication simultanée de deux chapitres. Le chapitre 370, intitulé “Charger dans le chaos”, suit les événements du précédent chapitre. Alors que Lucius et son armée d’anges sèment la destruction, Asta dit à ses camarades que Lucius va lancer un puissant sort depuis le ciel.

Soudain, un énorme arbre apparaît dans le ciel. Alors que les citoyens du royaume de Clover craignent que le monde ne touche à sa fin, les capitaines des Chevaliers-Mages sont déterminés à protéger le pays. Ailleurs, Asta et Yuno tentent de trouver le vrai Lucius parmi ses clones.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un flashback révèle qu’il n’y a que deux personnes qui peuvent vaincre Lucius : Asta et Yuno. Tandis que le duo part à la recherche de Lucius, ils sont suivis par le reste des membres du Taureau Noir. Plus loin, Ichika se retrouve près de Yami et Nacht tombe sur son frère jumeau Morgen.

Spoilers du chapitre 371 de Black Clover

Le chapitre 371 de Black Clover se concentre sur différents personnages. Intitulé “Âmes éternelles”, il s’annonce comme étant l’un des meilleurs chapitres mettant en vedette Mereoleona Vermillion. Le chapitre commence avec Mereoleona faisant face à Morris Libardirt après que tous les chevaliers de la Compagnie du Lion Flamboyant soient tombés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Morris se moque d’eux avant d’utiliser la Magie de Terre pour faire surgir d’étranges créatures du sol. Cependant, Mereoleona les brûle toutes en un instant. Elle remarque que la Magie de Terre est le second attribut magique de Morris après sa Magie de Modification Anatomique.

Morris compatit avec Mereoleona, se moquant de ses subordonnés décédés et annonçant qu’ils seront utilisés pour ses recherches. Il s’auto-proclame comme ayant été choisi par Dieu et se moque des limites de Mereoleona en tant qu’humaine.

Un flashback revient alors sur le passé de Mereoleona, nous montrant que personne ne pouvait la suivre tellement elle était puissante. C’est pourquoi beaucoup la craignaient. Cependant, elle était déterminée à devenir plus forte, même seule. Après des années d’entraînement intense, elle a finalement trouvé la limite des humains.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, elle était encouragée par ses subordonnés qui voulaient s’entraîner plus dur à ses côtés, même lorsqu’elle pensait qu’ils ne pouvaient pas suivre. Alors que le flashback se termine, son frère Fuegoleon arrive, s’excusant de l’avoir fait attendre.

“Je n’attends pas… !!!” s’exclame Mereoleona avant d’utiliser son nouveau sort, baptisé Magie Ultime de Feu : Excelitius Leonum. Le sol commence à trembler et les âmes des chevaliers du Lion Flamboyant tombés au combat se lèvent.

Alors que Morris est choqué par le nouveau sort et semble être en plein déni, tout le corps de Mereoleona se transforme en mana. Le climax de la bataille est enfin arrivé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Après les chapitres 370 et 371 de Black Clover, le prochain chapitre devrait apparemment être publié en août 2024.

Et si vous êtes intéressés par d’autres shonen, vous voudrez peut-être savoir si le manga Kaiju No. 8 est terminé.