Le manga Black Clover de retour, mais les fans sont sceptiques

Le manga Black Clover revient le mois prochain après une longue pause, le dernier chapitre ayant été publié en décembre 2023. Inutile de dire que le retour du manga est donc très attendu. Cependant, certains fans semblent encore sceptiques concernant ce grand retour.

Écrit et illustré par Yūki Tabata, Black Clover a fait une entrée prometteuse en 2015 et est rapidement devenu l’un des titres les plus populaires du Weekly Shōnen Jump, le fameux magazine de la Shūeisha.

Un manga qui a également gagné en notoriété grâce à son adaptation anime, lancée en 2017 par le studio Pierrot (Bleach, Naruto, GTO) et qui s’est terminée en 2021 après 170 épisodes. Depuis, les fans ont eu droit à un film d’animation, Black Clover : L’épée de l’empereur-mage, sorti sur Netflix en juin 2023.

Le parcours de Black Clover a rencontré quelques embûches, notamment en raison des interruptions répétées du manga, conséquences des soucis de santé affectant Tabata et sa famille. Et après plusieurs mois sans nouvelles, il semblerait qu’Asta et la Compagnie du Taureau Noir s’apprêtent à revenir très prochainement.

Les fans ont récemment eu la confirmation que Black Clover ferait son retour fin avril 2024 avec le chapitre 370. Une information que l’on peut retrouver sur le site MANGA Plus, qui nous révèle que le prochain chapitre sera disponible à partir du 29 avril, à 17 heures. Une nouvelle qui a fait grand bruit dans la communauté de fans. Cependant, certains ne semblent pas entièrement satisfaits de ce retour au regard des commentaires que l’on peut retrouver à ce sujet sur les réseaux.

Shueisha

Bien qu’il soit populaire auprès des fans de shonens, Black Clover a rencontré quelques obstacles au fil des années. L’adaptation anime de la série a fait face à certaines critiques par le passé, le public se plaignant notamment de la réalisation et du doublage. Le manga a également été comparé à certains classiques du genre, comme Naruto par exemple.

La popularité de Black Clover a également pris un autre coup significatif lorsqu’il est passé des pages du Weekly Shōnen Jump à celles du Jump GIGA en août 2023 après la sortie du chapitre 368. Une baisse de popularité qui s’est alors traduit par un manque d’enthousiasme de la part des fans suite à la nouvelle du retour du manga, en témoigne les commentaires que l’on peut retrouver à ce sujet sur X (anciennement Twitter) et qui mettent notamment en lumière la longue pause qu’il y a pu y avoir entre les derniers chapitres.

“Le gars a été retardé si longtemps que j’ai commencé à oublier de quoi parlait l’histoire”

Un autre fan a exprimé ses doutes sur la longueur du prochain chapitre sur Reddit, “Si c’est aussi court que le dernier chapitre, j’abandonne le manga jusqu’à ce qu’il se termine”.

Un autre déclarait également : “Honnêtement, je ne peux même plus être excité, ce changement pour Giga a tué toute la hype que j’avais pour les nouveaux chapitres, surtout quand le dernier était si court après avoir attendu trois mois entiers. Et étant le dernier arc et le fait qu’il ne reste que quelques chapitres, je ne vois pas comment l’histoire peut devenir intéressante”.

Reste à voir si le retour de Black Clover saura satisfaire et potentiellement enthousiasmer les fans malgré cette pause de trois mois, et s’il parviendra à susciter à nouveau l’engouement du public, à l’image de celui provoqué par les derniers chapitres de One Piece ou encore ceux de Jujutsu Kaisen.