L’auteur de l’Attaque des Titans explique la fin déchirante de l’anime

Alors que L’Attaque des Titans a tiré son ultime révérence, le mangaka Hajime Isayama s’est exprimé sur la conclusion de l’anime.

L’histoire épique de L’Attaque des Titans a pris fin avec le dernier épisode de l’anime le 5 novembre 2023, devenant un sujet tendance mondial et causant même une panne des serveurs de Crunchyroll en raison d’un trafic élevé. La série suit la lutte d’Eren Jäger alors qu’il aspire à la liberté dans un monde enfermé par des murs. Le manga, créé par Hajime Isayama, a débuté en 2009 et s’est terminé en 2021.

La fin avait été source de polémique, après avoir divisé la communauté des fans en deux camps. Là où de nombreux lecteurs exprimaient leur haine du dénouement proposé par Isayama, d’autres estimaient que son côté tragique était justifié.

Après deux ans, la série animée s’est officiellement achevée, et elle ne pouvait pas être plus magnifique. Hajime Isayama a travaillé avec l’équipe de production dès le début, et a même pu dessiner certaines des ébauches finales avec le studio MAPPA, proposant ainsi de légères modifications par rapport au manga. Et maintenant que l’anime s’est officiellement terminé, Hajime Isayama partage ses réflexions sur la fin de L’Attaque des Titans.

Hajime Isayama partage ses réflexions sur la fin de L’Attaque des Titans

Dans son entretien avec le New York Times, Hajime Isayama a en effet expliqué : “Que cet anime ait été créé et qu’il ait dépassé les frontières du Japon pour atteindre un public mondial, ça m’a rendu très heureux. En un sens, L’Attaque des Titans m’a connecté au monde, et je suis très content que cela se soit produit.“

L’auteur a également révélé qu’il avait une idée de la fin depuis le commencement : “C’était à peu près là depuis le début, l’histoire qui commence avec la victime qui ensuite traverse cette histoire pour devenir l’agresseur. C’est quelque chose que j’avais en tête dès le départ. En cours de route, certains aspects de l’histoire ne se sont pas déroulés comme prévu, et j’ai adapté et étoffé certains aspects. Mais je dirais que la fin de l’histoire n’a pas beaucoup changé.“

Pourquoi une fin aussi tragique pour L’Attaque des Titans ? L’avis de l’auteur

Hajime Isayama a finalement partagé son point de vue sur la véritable raison derrière la fin tragique de L’Attaque des Titans : “Je suppose qu’il aurait pu y avoir une fin où tout se terminait bien, où la guerre s’arrêtait, et où tout allait pour le mieux. J’imagine que cela aurait pu être possible. En même temps, la fin des combats et la fin de la lutte en elle-même semblent un peu niaises. C’est même invraisemblable. Ce n’est tout simplement pas plausible dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et donc, malheureusement, j’ai dû renoncer à ce genre de fin heureuse.”

L’Attaque des Titans propose l’une des fins les plus tragiques possibles dans l’anime, mais le mangaka est parvenu à la justifier de manière adéquate : ce n’est pas un dénouement gratuit. Le dernier épisode était émotionnel à bien des égards, laissant de nombreux fans éplorés. Et si vous faites partie de ces spectateurs qui n’ont pas eu leur dose, il y a toujours notre liste des animés aussi colossaux que L’Attaque des Titans.

