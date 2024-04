Le créateur de L’Attaque des Titans dévoile son nouveau manga

Le créateur de L’Attaque des Titans, Hajime Isayama, dévoile enfin son nouveau manga après le succès mondial rencontré par sa dernière œuvre.

L’Attaque des Titans (ou Shingeki no Kyojin en version originale) est sans aucun doute l’un des mangas les plus populaires de la dernière décennie. Écrit et illustré par Hajime Isayama, le manga est devenu l’une des œuvres les plus plébiscitées par les fans du monde entier, en partie grâce à son adaptation animée. Et alors que le manga s’est terminé en 2021 et que l’anime s’est conclu en 2023, Isayama va enfin se lancer dans un nouveau projet.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, le mangaka a récemment annoncé un nouveau spin-off du logiciel Soyogi Fractal. Le projet verra Isayama collaborer avec le célèbre seiyū (i.e. : comédien de doublage) Yūki Kaji. Ce dernier est connu entre autres pour avoir prêté sa voix au protagoniste de L’Attaque des Titans, Eren Jäger, dans la version originale de l’anime. Les fans sont donc assez excités de voir le partenariat entre les deux une fois de plus.

Ce spin-off de Soyogi Fractal prendra la forme d’un manga one-shot où l’on suivra le protagoniste éponyme. Créé par Kaji et illustré par Mai Yoneyama, Soyogi n’est autre que l’avatar d’une IA créée pour reproduire la voix du doubleur, permettant ainsi de composer toutes sortes de chanson. Le projet a pour but de célébrer les 20 ans de carrière de Kaji.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Un nouveau manga one-shot spin-off “Soyogi Fractal” par Hajime Isayama et Yuki Kaji a été annoncé. Le projet “Soyogi Fractal” célèbre le 20e anniversaire de Yuki Kaji en tant que doubleur.

Idée originale : Yuki Kaji

Histoire originale : Hajime Isayama

Illustrateur : à confirmer

Sortie : été 2024″

Soyogi Fractal est annoncé pour une sortie à l’été 2024, bien qu’aucune date officielle n’ait été révélée. Pour promouvoir le projet, les créateurs ont partagé la cover de l’ending de la partie 2 de la saison 4 de l’anime L’Attaque des Titans, ‘Akuma no Ko’, chantée par la voix générée par IA de Kaji. Vous pouvez retrouver la cover en question juste ci-dessous.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si Isayama est en charge des storyboards, nous ne connaissons pas encore le nom de l’artiste qui va assurer les illustrations de ce spin-off de Soyogi Fractal. Les fans attendent donc avec impatience de voir ce que le créateur de L’Attaque des Titans apportera ensuite avec son nouveau manga. La collaboration entre Isayama et Kaji rend le projet de one-shot encore plus excitant pour la communauté de fans.