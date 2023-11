De superbes images des persos de L’Attaque des Titans dévoilées pour le final

L’épisode final de L’Attaque des Titans sera lancé le 4 novembre 2023, et les fans trépignent d’impatience à chaque nouvelle révélation concernant la série. Récemment, de nouvelles illustrations des personnages ont fait surface sur Internet.

Le monde créé par Hajime Isayama dans son manga L’Attaque des Titans en 2009 va toucher à sa fin en 2023, et les amateurs d’anime n’en peuvent plus d’enfin connaître le fin mot de l’histoire d’Eren Jäger, alors qu’il s’engage dans une voie de mort et de destruction.

Au début de L’Attaque des Titans, les spectateurs ont rencontré un enfant qui vivait paisiblement avec ses parents et Mikasa, sauvée des voyous ayant tué sa famille. Plus tard, après avoir vu sa mère dévorée par un titan gigantesque, le garçon a rejoint les rangs du bataillon d’exploration pour éradiquer tous les monstres.

Au fil des ans, il a fait face à d’innombrables périls, pour finalement endosser le rôle de la plus grande menace que l’humanité ait jamais affrontée. Les fans savent qu’Eren doit être arrêté, et pourtant tout le monde est impatient de revoir le protagoniste faire son retour sur nos écrans.

Les nouvelles illustrations de la saison 4 de L’Attaque des Titans font sensation chez les fans

L’épisode final de la saison 4 de L’Attaque des Titans n’est plus qu’à quelques jours de sa sortie, et tout le monde a déjà commencé à fouiller Internet à la recherche de nouvelles informations et images le concernant. Lorsque la dernière bande-annonce de l’épisode a été publiée, les spectateurs ont enfin pu revoir quelques-uns de leurs personnages préférés.

Cependant, ce sont les récentes illustrations d’Eren, Jean, Levi et Erwin qui ont fait le plus sensation chez les fans, ravivant leur impatience pour assister au grand final. Outre le personnage principal, les autres héros ont été très vite considérés comme magnifiques par les internautes, qui se sont fendus de nombreux compliments sur les designs.

L’épisode final de L’Attaque des Titans sortira le 4 novembre 2023. À ce jour, l’heure de diffusion sur Crunchyroll en France n’a pas encore été dévoilée.