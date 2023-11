L’auteur de L’Attaque des Titans explique la scène qui a fait polémique

L’Attaque des Titans, sous sa forme manga comme anime, est devenu extrêmement populaire au fil des ans, mais a aussi de nombreuses critiques pour sa fin controversée. L’auteur Hajime Isayama s’est exprimé à ce sujet.

Commencé en 2009, le manga L’Attaque des Titans est devenu depuis l’une des œuvres les plus discutées de tous les temps. Animée par le studio Wit, l’adaptation en anime a été lancée en 2013, mais elle n’est devenue vraiment célèbre qu’à partir de la saison 2. Alors que la première saison s’était créé une base de fans, la seconde a beaucoup fait parler dans la communauté des animes, par ses nombreux rebondissements.

Lors de la sortie de la saison finale, c’est le studio MAPPA que les fans ont remercié. Après avoir pris la relève à partir de la saison 4, cette nouvelle équipe a eu droit à de nombreuses critiques élogieuses, notamment pour avoir su maintenir la qualité de la série initiée par leurs prédécesseurs. À chaque sortie de nouvelles saisons, L’Attaque des Titans est effectivement devenue l’une des séries animées les plus recherchées en ligne.

Pourtant, une partie significative des fans n’a jamais vraiment été satisfaite par la conclusion de la série, en particulier à cause d’une scène bien précise. Le mangaka Hajime Isayama a récemment fait la lumière sur cette scène en expliquant ses choix.

Hajime Isayama s’exprime sur la polémique de L’Attaque des Titans

La scène du manga qui présente la dernière conversation entre Armin et Eren a créé la controverse dans la communauté des lecteurs de L’Attaque des Titans. Parce que le premier traite le second de “tueur de masse” avant de le remercier d’avoir éliminé 80 % de l’humanité, les fans ne pouvaient pas passer outre. Difficile de digérer l’idée qu’Armin apprécie Eren pour sa cruauté. Et c’est pourquoi une majorité espérait une fin différente, ce qui pourrait expliquer pourquoi MAPPA et Isayama ont apporté de légers changements à l’anime.

Le dialogue dans l’adaptation à l’écran a été changé : “Je t’attendrai en enfer.”

Dans une interview récente avec le New York Times, lorsque le mangaka a été invité à parler de son point de vue alors qu’il écrivait ces lignes perturbantes, il a déclaré que la scène ne représentait pas “Armin poussant Eren” vers un chemin obscur. Au contraire : “C’était plutôt qu’il voulait, en quelque sorte, partager la responsabilité. Il voulait devenir un complice. Pour devenir un complice, Armin devait s’assurer d’utiliser des mots très forts afin de pouvoir assumer ces péchés lui-même. C’était donc là son intention.“

Isayama a réalisé que les fans n’étaient pas vraiment convaincus par le dialogue utilisé pour Eren, qui a sacrifié sa vie et son humanité pour sauver ses amis. De son côté, Armin était perçu comme une personne égoïste par les fans. Heureusement, le dialogue utilisé dans le final de l’anime fait un bien meilleur travail, et il retransmet exactement ce qu’Isayama voulait partager.