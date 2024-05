Des Killcams dans XDefiant ? Un développeur s’exprime sur cette fonctionnalité de CoD

Les Killcams sont souvent inestimables dans la plupart des FPS, que ce soit dans CoD, Apex ou des jeux comme Rainbow 6, mais vont-elles arriver dans XDefiant ? Voici ce que nous savons.

Quand vous mourrez dans un FPS, votre instinct est souvent d’appuyer frénétiquement sur le bouton de réapparition pour retourner dans l’action le plus vite possible. Mais si vous restez un instant, vous avez souvent accès à une Killcam, vous montrant ce qui a mal tourné.

Montrant le point de vue de l’adversaire, les Killcams révèlent exactement comment il vous a tué. Sa position, son équipement, vous pouvez tout voir, apprendre de son jeu et éviter de répéter les mêmes erreurs. Mais avec cette fonctionnalité absente de manière notable dans XDefiant, vous ne pouvez pas apprendre de la même manière.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que les Killcams ne soient pas encore dans le jeu, les fans de XDefiant peuvent-ils s’attendre à les voir bientôt ? Il s’avère que les développeurs se sont effectivement exprimés sur le sujet. Voici ce que vous devez savoir.

Les Killcams arrivent-elles dans XDefiant ?

Oui, nous savons avec certitude que les Killcams sont en route pour XDefiant. Ce que nous ne savons pas, cependant, c’est quand elles pourraient arriver.

Ajouter des Killcams est en effet une priorité pour les développeurs de XDefiant, comme l’a confirmé le producteur exécutif Mark Rubin sur X (anciennement Twitter), “Nous y travaillons.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

XDefiant vient de sortir en version complète le 21 mai 2024, et bien que le gameplay de base soit solide, avec de nombreuses choses à débloquer et même un Passe de combat de présaison, nous sommes encore dans les premiers jours du jeu et de nombreuses choses restent à venir.

Les fonctionnalités de personnalisation sont plutôt limitées, divers modes sont encore en préparation, et de nombreuses armes restent à sortir. Les Killcams font partie des fonctionnalités manquantes à ce stade.

Lorsque vous mourrez dans XDefiant, vous ne pouvez pas voir exactement comment vous avez été tué. Évidemment, cela va changer à un moment donné.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est prévu que les Killcams soient présentes dans tous les modes de jeu standard et compétitif une fois mises en place.

Quant à une possible date de sortie, bien que la présaison soit bien entamée, un lancement pour la Saison 1 pourrait être envisagé. Nous devrons simplement attendre et voir lorsque de plus amples détails seront révélés.