Des joueurs de XDefiant réclament un nerf des snipers “trop puissants”

Les joueurs de XDefiant demandent aux développeurs d’Ubisoft de nerfer les snipers “ridiculement surpuissants” qui rendent le jeu “moins amusant”.

On peut dire qu’Ubisoft a connu un lancement fantastique avec XDefiant, amassant rapidement des centaines de milliers de joueurs en seulement quelques heures.

Cependant, depuis la sortie du jeu le 21 mai, de nombreux threads sur Reddit critiquent les fusils de précision, les qualifiant de “ridiculement surpuissants” et estimant que les joueurs ne sont pas suffisamment pénalisés lorsqu’ils les utilisent.

“Les snipers sont ridiculement surpuissants,” a dénoncé un joueur. “Même à courte portée, ils peuvent viser et tirer tout en se faisant cribler de balles par un fusil d’assaut.”

Il a ajouté : “Aucune réaction ou pénalité de mouvement. Les lobbies de snipers rendent le jeu déplaisant. Fin de la plainte.”

“Le sniping a besoin de quelques ajustements. Je pense que l’absence totale de réaction est le pire,” a convenu un autre joueur. “C’est tellement frustrant de toucher quelqu’un cinq fois et qu’il puisse quand même viser et te tuer en un coup.”

Dans les réponses, plusieurs joueurs ont approuvé et demandé aux développeurs de modifier légèrement la réaction des armes. “Ils ont absolument besoin de plus de réaction,” a déclaré l’un d’eux. “Ils sont déjà assez bien équilibrés avec leur rechargement lent et leur temps de visée lente.”

Un joueur frustré a affirmé qu’il ferait “n’importe quoi” pour un mode sans snipers, affirmant qu’il est impossible de rivaliser avec eux.

D’autre part, alors que la méta commence à se stabiliser, les joueurs demandent aux développeurs d’Ubisoft de faire un buff “majeur” aux fusils à pompe “inutiles” dans la prochaine mise à jour.

Bien que la mise à jour de la Saison 1 ne soit prévue que pour le 2 juillet, avec l’introduction d’une nouvelle faction nommée ‘Ruby’ ainsi que plusieurs nouvelles armes et cartes, il est certain que nous verrons quelques petites mises à jour d’ici là.

