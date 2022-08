La suppression du mode Pillage de Warzone entraine les foudres de la communauté

Les joueurs de Warzone ont critiqué Raven et Activision pour le retrait de Pillage du battle royale, le qualifiant d'”extrêmement frustrant” et affirmant qu’il devrait être permanent.

Warzone de Call of Duty, comme d’autres battle royales de cette taille, a bénéficié de l’inclusion de modes à durée limitée, qui diversifient le gameplay proposé.

L’un des modes à durée limitée les plus connus de Warzone est le mode Pillage, qui consiste à accumuler de l’argent au milieu d’une grande bataille.

Cependant, dans la Saison 4 Reloaded, il a de nouveau été supprimé du jeu. Bien que nous nous attendions à le voir revenir dans un avenir proche, les fans du mode ont exprimé leur déception et ont demandé qu’il soit rendu permanent.

Les fans de Warzone demandent le retour du mode Pillage

Raven a déjà déclaré qu’il était prudent de ne pas proposer trop de LTM à la fois, il est donc normal que certaines options fassent l’objet d’une rotation. Cependant, avec une base de joueurs aussi dévoués à Pillage, de nombreux joueurs sont frustrés.

Le joueur eightyfps a simplement déclaré que Pillage devrait être “permanent” dans Warzone, en disant : “Je déteste quand je rentre du travail en pensant à me détendre en jouant à Warzone… et que Pillage n’est même pas dans la playlist. Il y a des gens qui veulent juste se détendre et se relaxer. Si un développeur lit ceci, s’il vous plaît, gardez Pillage dans la playlist.”

Il y a eu plusieurs autres messages dans ce sens, tous avec des centaines de votes positifs.

Un autre l’a qualifié d’“extrêmement frustrant” et s’est fait l’écho du sentiment que les modes BR standard sont pris beaucoup plus au sérieux par les joueurs qui y jouent. Pillage , en revanche, offre une expérience plus décontractée et s’adresse à ceux qui cherchent à jouer de façon casu.

Il s’agit certainement d’un équilibre que les développeurs doivent trouver, car trop de modes de jeux conduisent à une division des joueurs et à de plus longues attentes. Cependant, Pillage , aux yeux de beaucoup, devrait toujours faire partie de la liste.