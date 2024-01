Un mode populaire retiré de Warzone, les joueurs quittent le navire

Les joueurs de Call of Duty Warzone sont, une fois de plus, contrariés par la disparition surprise de l’un des modes de jeu les plus populaires.

Lors du lancement initial de Warzone, tout tournait autour du mode Battle Royale classique et de Pillage, ou Plunder en anglais. Ce mode de jeu met l’accent sur la collecte d’argent, dans des matchs avec respawn illimité.

Avec le temps, de nouveaux modes de jeu se sont ajoutés à la liste, créant au passage un système de rotation des modes temporaires, qui vont et vient au fil des mises à jour.

Malheureusement, ces rotations pas toujours communiquées à l’avance ont le don de frustrer les joueurs, surtout lorsque ces derniers voient disparaitre pour une durée indéterminée leur mode de jeu préféré.

Le mode Pillage retiré par surprise de la playlist Warzone

Alors que les rotations de playlists sont généralement communiquées à l’avance aux joueurs, Raven Softwares semble avoir fait l’impasse sur la communication en ce début d’année 2024.

C’est donc sans surprise qu’une partie de la communauté à grincé des dents le 4 janvier, en découvrant que le très populaire mode Pillage avait tout bonnement disparu.

“Je déteste tellement ça. Pourquoi retirent-ils constamment des modes de jeu ?”, s’est interrogé un fan contrarié. “Retirer des fonctionnalité et les remettre plus tard est un moyen tellement facile et fainéant de garder un sentiment de “nouveauté”. Comme ça, ils n’ont aucun besoin d’innover”, s’agace un autre.

Pour les véritables aficionados du mode Pillage, son retrait soudain a également emporté avec lui leur envie de jouer :

“Je me suis connecté aujourd’hui, j’ai vu que Pillage n’était plus là, je me suis déconnecté.”, explique un internaute. Et il n’est pas le seule joueur a s’être entièrement consacré à Plunder : “Ouais, je suppose que mon temps de jeu va diminuer drastiquement.”

Heureusement, les rotations régulières de modes de jeu laissent supposer que Pillage reviendra très vite dans Warzone… sans doute à la place d’un autre mode adoré d’une partie de la communauté.

