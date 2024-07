Les rotations de playlists ont été controversées depuis que Raven Software a introduit le concept dans Warzone, les joueurs étant frustrés que leurs modes préférés soient délaissés.

Chaque semaine, Warzone change les cartes et modes disponibles. Mais la rotation de playlist de Raven Software pour la période du 11 au 17 juillet a été un point de rupture pour de nombreux joueurs, leur annonce recevant une immense réaction négative.

L’article continue après la publicité

Avec les Quatuors traditionnels sur Urzikstan absents de la playlist, la seule option est de jouer en Quatuor dans le mode limité Mutation Buy Back.

L’article continue après la publicité

Les membres de la communauté ont critiqué la décision de retirer une taille de Quatuor de base de l’expérience battle royale.

Raven Software a créé le système de rotation des playlists pour s’assurer que les joueurs trouvent rapidement des matchs et que les parties soient toujours pleines. À mesure que de nouvelles cartes et modes de jeu sont ajoutés, plus d’utilisateurs sont nécessaires pour remplir chaque lobby pour chaque combinaison possible. Cependant, ce système a plutôt éloigné les joueurs.

L’article continue après la publicité

Le créateur de contenu Warzone Westie a illustré ce mécontentement en réponse aux nouvelles de la playlist, en disant, “Vous avez enlevé les Quatuors sur la grande carte ? Je suppose que cela signifie que je ne vais pas jouer la semaine prochaine. Quelle excellente décision.”

L’article continue après la publicité

Ce n’est pas non plus la première fois que les joueurs se plaignent des rotations de playlists. La rotation de la playlist Saison 2 Rechargée en mars a été qualifiée de “la pire jamais vue” car elle limitait le nombre de joueurs pour toutes les cartes.

L’article continue après la publicité

Puis, pendant la Saison 4 en mai, les joueurs ont également exprimé leurs préoccupations après que la rotation de la playlist ait retiré Ashika Island de la liste des cartes.

Un autre des plus gros problèmes avec le système de playlist est que certaines options de mode de jeu et de taille d’équipe sont ignorées.

L’article continue après la publicité

Le streamer de CoD HunterTV a souligné que les solos sur Rebirth Island n’ont pas été disponibles depuis le 1ᵉʳ mai, soit plus de deux mois. Il n’y a donc aucune garantie quant au retour des Quatuors sur Urzikstan dans Warzone.