Présentation du set 10 Mega Remix de TFT : Dates, types, mécaniques…

Le set 10 de Teamfight Tactics est sur le point de débuter, sous le nom de Mega Remix. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Chaque nouveau set de Teamfight Tactics apporte un énorme vent de fraîcheur à ce mode extrêmement populaire de League of Legends. Pour son 10ème set, TFT compte bien rythmer vos parties avec l’ensemble Mega Remix.

Vous souhaitez être à l’unisson avant la sortie du set ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Teamfight Tactics Mega Remix sera déployé sur le serveur PBE le 7 novembre 2023. Le serveur PBE est un serveur de test, permettant à Riot Games de présenter ses mises à jour à une audience restreinte avant de le proposer à tous sur les serveurs live.

Cela signifie que Teamfight Tactics Mega Remix sera probablement lancé sur les serveurs live lors de la mise à jour 13.23, prévue pour le 21 novembre 2023.

Si vous souhaitez essayer le set 10 de TFT en avance, vous pouvez donc tenter votre chance sur le serveur PBE en suivant ce processus :

Créez votre compte PBE Pour se faire, votre compte LoL doit avoir atteint le Niveau d’Honneur 2 sans suspension ni restriction. Si vous n’êtes pas certain d’être éligible, tentez de créer votre compte PBE pour avoir la réponse

Téléchargez et installez le client PBE de League of Legends

Lancez League of Legends PBE

Entrez votre identifiant de compte PBE et votre mot de passe

Cliquez sur Jouer, puis sélectionnez le mode Teamfight Tactics

Types de Teamfight Tactics Mega Remix

Avec le thème Mega Remix axé sur la musique, de nombreux types (ou traits en anglais) s’inspirent de groupes préexistants de l’univers de League.

K/DA

Riot Games

K/DA est sans conteste le groupe virtuel le plus populaire de League of Legends. La synergie K/DA place des projecteurs sur le plateau du joueur, et placer des unités dans ces projecteurs leur octroiera des statistiques bonus.

Ahri

Akali

Neeko

Seraphine

Kai’sa

Evelynn

Lillia

True Damage

True Damage est tout au sujet du style, avec ses unités obtenant un bonus Bling-bling lorsque vous les équipez. Cet effet semble similaire à Cybernétique de la série 3, à la différence près que le bonus Bling-bling dépendra de l’objet équipé.

Yasuo

Ekko

Akali

Qiyana

Senna

Pentakill

Riot Games

Comme son nom l’indique, Pentakill est tout au sujet des Pentakills. Les membres de Pentakill reçoivent une réduction de dégâts et des dégâts bonus, qui augmentent à mesure qu’ils enchaînent les kills. Lorsque votre équipe Pentakill réalise un pentakill, ce bonus augmente à nouveau.

Kayle

Karthus

Mordekaiser

Yorick

Olaf

Viego

HEARTSTEEL

Le tout nouveau boys band HEARTSTEEL est là pour obtenir l’adoration de leurs fans. Les unités HEARTSTEEL gagnent des cœurs en tuant des ennemis et en perdant des manches, et convertissent les cœurs gagnés en butin lors d’une victoire.

Ezreal

Kayn

Yone

Aphelios

Sett

K’sante

Disconaute

Riot Games

Les Disconautes invoqueront une boule à facette pouvant être placée, capable de soigner vos alliés et de leur octroyer de la vitesse d’attaque.

Gragas

Taric

Twisted Fate

Blitzcrank

Nami

Big Sad

L’emo est de retour avec Big Sad. Les unités Big Sad utilisent la puissance des larmes pour lancer plus de sorts, en particulier lorsque des unités alliées meurent.

Annie

Vex

Poppy

Amumu

Desperado

Riot Games

Les Desperados seront le trait d’invocation de ce set. Les unités de ce gorupe de country invoqueront Hecarim qui chargera au cœur de la fête.

Urgot

Samira

Thresh

Tahm Kench

Katarina

Anarchistes

Le punk est représenté par les Anarchistes dans le 10. Les Anarchistes conviennent à ceux qui aiment roll, puisque le trait diminuera le prix de votre premier roll chaque tour à 1 or. De plus, les membres Anarchistes gagneront des stats supplémentaires pour chaque roll que vous effectuez.

Vi

Pantheon

Twitch

Jinx

Tranceformers

Riot Games

Ce groupe d’EDM déjanté offre une toute nouvelle mécanique incroyable. En effet, les Tranceformers sont capables d’imiter la compétence de leurs pairs, pour un déluge de sortis surpuissants.

Jax

Lux

Zed

Zac

Glitterbomb

Un nouveau groupe de la série 10, Ziggs et Lulu forment le duo dynamique Glitterbomb. Peu de choses sont connues sur ces deux unités pour l’instant.

Ziggs

Lulu

High-Score

Riot Games

Le collectif 8bit High-Score n’a qu’un objectif : accumuler des points en infligeant des dégâts. Plus les champions avec ce type ont de point, et plus ils peuvent profiter de bonus puissants.

Garen

Corki

Caitlyn

Riven

Superfans

Pas tout à fait un groupe, les Superfans sont en adoration pour la Tête d’affiche de votre équipe et transforment un ou plusieurs items de votre champion vedette en objets de lumière (items radiants).

Gnar

Kennen

Freeflow

Riot Games

Si vous aimez le jazz, vous allez adorer Freeflow. Plus il y a de groupes sur le champ de bataille, et plus les membres tu trio sont puissants.

Bard

Lucian

Miss Fortune

Mécaniques de Teamfight Tactics Mega Remix

Portails

Les portails sont de retour une fois de plus ! Comme dans le set 9, les portails seront disponibles pour être votés au début du jeu. Cependant, ces portails ne sont pas aussi puissant que dans le set précédent, mais ajouteront toujours un peu de peps à vos parties.

Légendes

Les Légendes ont été un sujet brûlant depuis leur introduction dans le set 9. Riot a vu comment les Légendes peuvent avoir un effet négatif sur la méta et les retire donc pour le set 10. Les développeurs cherchent à explorer et à itérer un peu plus sur les Légendes avant de penser à les revisiter à l’avenir.

Optimisations

Les optimisations resteront pour la série 10. Riot a également noté qu’ils ont créé de nouvelles optimisations pour apporter un vent de fraîcheur.

Vedettes

La mécanique des Élus revient en force dans la série 10, mais sous une nouvelle forme : Les Vedettes. Ces dernières sont sont des unités spéciales qui apparaissent occasionnellement dans votre boutique.

Comme les Élus, les Vedettes accorderont également +1 à l’un de leurs traits, et seront automatiquement achetées à 2 étoiles.

Contrairement aux Élus, les Vedettes auront chacune un effet vedette spécifique qui modifie considérablement leur compétence.

Musique de Teamfight Tactics Mega Remix

Le set 10 ne serait pas un ensemble sur le thème de la musique sans une bande son incroyable pour l’accompagner. Alors que vous construisez et créez votre composition d’équipe dans le 10, la musique s’adaptera, apportant différents motifs instrumentaux pour refléter au mieux votre armée.

