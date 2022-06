Patch Note PBE de TFT | MAJ 12.12 | Nerf Ezreal, Sett, Diana…

Riot Games a lancé le cycle 12.12 sur le serveur PBE de Teamfight Tactics. Découvrez dès à présent toutes les nouveautés qui arriveront au prochain patch.

Le Set 7 de Teamfight Tactics a fait une arrivée fracassante, introduisant de toutes nouvelles mécaniques et une armada de puissants dragons. À chaque mise à jour, de nombreuses modifications sont apportées aux champions, synergies et objets afin d’équilibrer et rafraichir la meta.

Découvrez sans plus attendre toutes les modifications à venir au patch 12.12.

Sommaire

Quand sera déployé le patch 12.12 sur les serveurs live ?

Le patch note 12.12 sera disponible le mercredi 23 juin 2022.

Équilibrage des champions

Champions Tier 1

Ezreal [Nerf] Dégâts du sort : 175/250/350 → 150/225/300

Heimerdinger [Nerf] Mana : 40/80 → 50/100 Dégâts du sort : 225/300/400 → 225/325/450 Durée de l’étourdissement : 1,5/1,75/2 sec → 1,5 sec

Karma [Ajustement] Correction de bug : L’explosion du sort est désormais centrée sur la cible. Elle devrait plus facilement toucher plusieurs cibles. Dégâts du sort : 225/300/375 → 200/275/350

Sett [Nerf] Ratio AD du sort : 170% → 150%

Tahm Kench [Nerf] Refonte du sort : Inflige désormais des dégâts basés sur les trois prochaines attaques qui le touchent au lieu d’avoir un délai de récupération. Bouclier : 250/300/425 → 250/300/350

Leona [Nerf] PV : 700 → 650



Champions Tier 2

Shen [Nerf] Mana : 60/90 → 60/105

Jinx [Buff] Mana : 60/120 → 50/100

Nami [Nerf] Mana : 40/80 → 50/90

Thresh [Ajustement] La cible du sort est déterminée avant le déplacement des unités



Champions Tier 3

Anivia [Buff] Dégâts du sort : 300/400/600 → 325/450/700

Diana [Nerf] Correction de bug : Le bouclier ne se cumule plus avec lui-même, mais se rafraichit à chaque application Correction de bug : Les dégâts des orbes augmentent correctement avec l’AP Dégâts des orbes : 100/110/120 → 80/90/100

Illaoi [Nerf] Vol de défense : 40% → 33%

Lee Sin [Nerf] Mana : 0/70 → 40/100 Dégâts du sort : 275/325/425 → 300/375/500

Olaf [Nerf] AD : 60 → 50

Ryze [Nerf] PV : 650 → 600 Ratio mana du sort : 200/300/500% → 175/250/400%

Sylas [Ajustement] Retiré – La première utilisation du sort n’augmente plus le coût en mana des ennemis Retiré – Ne confère plus de bouclier en touchant une cible dont le coût en mana est augmenté Nouveau : La première utilisation du cible confère un bouclier Nouveau : Si Sylas porte un bouclier, son sort affecte une zone plus grande (2 cases) et augmente le coût en mana des ennemis Nouveau : Le bouclier de Sylas peut désormais se cumuler Mana : 50/100 → 60/120 Bouclier : 700/750/800 → 300/350/400 Dégâts du sort : 150/225/350 → 100/150/200

Volibear [Buff] Vitesse d’attaque : 0,7 → 0,75 PV bonus à la transformation : 375/650/1200 → 550/1000/1800 Dégâts du sort : 160/175/190 → 170/180/190

Lulu [Nerf] Mana : 70/140 → 75/150

Nunu [Nerf] Dégâts du sort : 350/500/900 → 350/500/800

Swain [Buff] Dégâts du sort : 70/110/160 → 75/115/175



Champions Tier 4

Corki [Buff] Nouveau – La Grosse Bertha explose toujours à l’emplacement de sa cible au lieu de voler à l’infini

Daeja [Ajustement] Nouveau – le Triple Barrage est désormais passif et n’est plus lié à l’utilisation de son sort Mana : 90/120 → 0/100 Vitesse d’attaque : 0,8 → 0,6 Dégâts passifs : 30/55/200 → 55/85/300 Réduction de la Résistance magique par coup : 3 → 5 Dégâts du sort : 100/175/1000 → 225/350/1500 Le timing d’application des dégâts du sort correspondent mieux à l’animation du projectile

Talon [Ajustement] Correction de bug : Talon ne lance plus son sort si aucune unité n’est à portée du cercle de lames. Correction de bug : Le sort inflige correctement ses dégâts aux ennemis traversé lors de la réactivation Ratio AD des lames : 100/100/200% → 75/75/200%

Xayah [Nerf] Plumes par attaque : 2/2/5 → 2/2/4 Dégâts par plume : 15/25/75 → 15/20/70



Champions Tier 5

Shyvana [Ajustement] Durée du sort (Lance-flamme) : 1 sec → 3 sec Durée entre les ticks de dégâts : 0,25 sec → 0,5 sec Mana : 0/30 → 45/75 Pour la première utilisation du sort, Shyvana lance immédiatement le Lance-Flamme en atterrissant Le lance-flamme n’est plus statique, mais un cône qui balaye la carte Shyvana se tourne vers une nouvelle cible s’il n’y a aucun ennemi dans le cône Shyvana est toujours enrage pendant l’utilisation de son sort Les dégâts augmentent pendant 3 ticks avant d’atteindre les dégâts max Shyvana 3* a été drastiquement améliorée

Ao Shin [Nerf] PV : 950 → 900

Aurelion Sol [Nerf] PV : 950 → 900

Yasuo [Nerf] Ratio AD du 3ème sort : 300% → 250%

Zoe [Ajustement] Durée d’étourdissement de la tornade : 1,5 sec → 1,25 sec Margueritte est désormais invoquée à la position de l’ennemi ciblé et plus à l’emplacement de Zoe



Équilibrage des synergies (Classes et Origines)

Combattant / Bruiser [Nerf] Bonus PV : 200/350/500/800 → 200/325/450/700

Gardien / Guardian [Nerf] Bouclier : 35/50/65% → 30/45/65% des PV max

Métamorphe / Shapeshifter [Nerf] PV bonus : 50/500/150% → 45/90/135%

Dragon [Nerf] PV : 750 → 700

Mirage (Dawnbringer) [Nerf] Soin : 50/75/75 x2/150 x2 → 40/70/70 x2/125×2 % des PV max

Assassin Bonus dégats critiques : 20/40/60% → 15/30/50%

Légende / Legend [Buff] AP volé : 40% → 50%

Canonnier / Cannoneer [Buff] Dégâts %AD en zone : 150/175/225/275% → 150/200/250/300%

Furiaile / Ragewing [Ajustement] Vitesse d’attaque : 50/150/250% → 60/125/225% Omnivampirisme : 30/50/80% → 30/50/70%

Viftireur / Swiftshot [Nerf] Vitesse d’attaque par case : 12/25/40% → 10/20/40%

Dragonnier / Trainer (Hyper Roll) [Nerf] Chances de donner un extra Snax : 100% → 65%

Luminécaille / Shimmerscale [Ajustement] Nombre d’objets : 1/2/3/4 → 1/2/4/5 Golds de la Draven’s Axe : 10 → 8 (8 → 7 en Hyper Roll) Proc de la Gambler’s Blade : 5% → 6% – Réduction de la RNG Unités pour le Heart of Gold : 2 → 3 (1 → 2 en Hyper Roll) Golds de la Mogul’s Mail : 4 → 3

Cosmique / Astral [Buff] AP : 5/30/60 → 5/30/70

Brise-écaille / Scalescorn [Nerf] Dégâts bonus : 25/50/80% → 20/50/80%

Guerrier / Warrior [Buff] Dégâts des procs : 120/200/300% de l’AD → 120/200/350% de l’AD



Équilibrage des Optimisations (Augments)

Ascension [Nerf] Tier : Silver → Gold

Astral heart [Buff] Tier : Gold → Silver

Binary Airdrop [Buff] Donne également un composant d’objet

Build Different [Buff] Refonte – L’effet de l’amélioration s’amplifie au fil de la partie

Cannoneer Crown Objet donné : Tueur de Géant /Giant Slayer → Ouragan de Runaan / Runaan’s Hurricane

Essence Theft [Buff] Mana drainé : 4 → 5

Jade Soul Objet donné : Étincelle Ionique / Ionic Spark → Volonté du Titan / Titan’s Resolve

Luden’s Echo [Nerf] Dégâts (Silver) : 70/90/110/130 → 60/80/100/120 Dégâts (Gold) : 100/125/150/175 → 85/110/135/160 Dégâts (Prismatic) : 140/180/220/260 → 120/160/200/240

Meditation [Nerf] Régénération de mana (Silver) : 5 → 4 Régénération de mana (Gold) : 7 → 6 Régénération de mana (Prismatic) : 10 → 8

Reckless Spending [Buff] Amplification des dégâts : 40% → 50%

Ricochet [Buff] Réduction des dégâts du ricochet : 66% → 50%

Scorch [Nerf] Amplification des dégâts : 40% → 33%

Second Wind [Nerf] Soin (Silver) : 50% → 40% Soin (Gold) : 75% → 60%

Shapeshifter Soul Objet donné : Main de la justice / Hand of Justice → Cape Solaire / Sunfire Cape

The Golden Egg [Nerf] Rounds avant éclosion : 10 → 11

Titanic Strength [Nerf] Conversion de PV en AD : 2% → 1,5%

Nouveau – Trade Sector+ N’apparait que au round 3-2 Gagne un rafraichissement de la boutique gratuit par tout et 5 Golds

True Twos Refonte – Gagne un champions 2* aléatoire de Tier 1 et un champion 2* aléatoire de Tier 2

Cruel Pact Peut uniquement apparaitre en 2-1

Double Trouble (Prismatic) [Nerf] AD/AP/Armure/RM : 55 → 50

Inspire [Buff] Vitesse d’attaque : 60% → 70%

Party Time [Buff] Vitesse d’attaque : 75% → 80%

Préparation Ne peut plus apparaitre en 4-2

Radiant Relics [Buff] Nombre de choix : 4 → 5



Équilibrage des objets

Lame Funeste / Deathblade [Nerf] AD : 40/70/100 → 40/60/80 (Version Radiant : 60/100/140 → 60/90/120

Cape Solaire / Sunfire Cape [Nerf] PV : 800 → 600



Équilibrage système

L’emblème Cosmique a été réintroduit en jeu mais n’apparaitra jamais aux carrousels

Le timer du Treasure Dragon a été ajusté Retrait du gain d’or et du rafraichissement de shop au début du round 5-1 (après avoir sélectionné le trésor) Retrait des 3 secondes de transition entre les rouds 4-7 et 5-1 Le contenu du trésor n’est plus automatiquement sélectionné 2 secondes avant la fin du round

Double Up : Une icone apparait sur le tracker de rounds pour informer les joueurs de l’apparition des Runes of Allegiance

Cet article sera mis à jour à mesure que l’équipe Teamfight Tactics dévoilera de nouveaux changements. N’hésitez donc pas à repasser régulièrement pour connaître les dernières nouveautés du patch 12.12 de TFT !

