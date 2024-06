Patch note MAJ 8.11 Valorant du 11 juin : buffs & nerfs des Agents, nouvelles rotations, Abyss…

Les notes de patch de la mise à jour 8.11 de Valorant sont désormais disponibles et elles apportent une nouvelle carte, des changements dans la rotation des cartes compétitives, des buffs et des nerfs pour plusieurs Agents, et bien plus encore.

À partir de la mise à jour 8.11 de Valorant, de nombreux Duelistes ont reçu des changements d’équilibrage : Iso et Neon ont été considérablement améliorés, tandis que Raze et Clove ont été nerfés. Reyna, quant à elle, a reçu le meilleur des deux mondes, apportant une nouvelle dynamique au gameplay.

Nous accueillons la nouvelle carte Abyss, avec son design pouvant vous faire tomber dans le vide. La nouvelle mise à jour apporte également un changement dans la rotation des cartes compétitives, où Breeze et Split sont remplacées par Abyss et Haven.

Bien que ce ne soient que les points forts de la mise à jour 8.11 de Valorant, vous pouvez trouver ci-dessous l’intégralité des notes de patch.

Riot Games

Notes de patch de la mise à jour 8.11 de Valorant

Le patch 8.11 apporte enfin la bêta console de Valorant. Bien que la mise à jour ait été publiée le 11 juin, la bêta commencera le 14 juin avec la mise à jour actuelle du patch. Cela signifie que vous pourrez jouer à Abyss sur consoles, à condition d’être l’un des heureux joueurs choisis pour essayer la bêta.

Les changements d’Agents dans la nouvelle mise à jour du patch sont considérables. Certains joueurs estiment que les buffs de Neon sont « exagérés » et les développeurs ont expliqué comment ces changements pourraient bouleverser la méta.

Des mises à jour de confort de jeu sont également incluses, comme des améliorations de la page d’équipe du hub Esports et une liste d’amis mise à jour qui affiche vos amis jouant à Valorant sur consoles.

Ci-dessous, vous trouverez les notes de patch complètes de la mise à jour 8.11 de Valorant par Riot Games.

Mises à jour des Agents

Pour vous donner le contexte, cette mise à jour vise à permettre aux autres duellistes de rivaliser avec Jett et Raze, qui excellent à gagner du terrain au profit de leur équipe grâce à leurs vitesse et mobilité. Elle leur fournit donc plus d’outils pour occuper l’espace et servir de fer de lance à leur équipe grâce à leur style de jeu particulier, que ce soit en renforçant les compétences de duelliste pures comme celles d’Iso, en mixant vitesse et esquive en combat pour Neon ou grâce à la capacité de Reyna à se remettre d’un assaut et s’en extraire.

TOUTES LES PLATEFORMES

Iso

Tir couplé (E) Iso gagne un bouclier après une animation de 1 seconde pendant laquelle il ne peut pas utiliser d’arme. Un son signale l’activation du bouclier à la fin du chargement de la compétence. Charges : 2 >>> 1 Réinitialisation d’élimination ajoutée à Tir couplé (Iso récupère une charge s’il réussit 2 éliminations). Quand le bouclier est brisé, l’intensité du ralentissement est désormais la même que lors d’une pénétration de mur, et non plus celle d’une pénétration lourde classique. Cela signifie qu’Iso est moins ralenti quand le bouclier se brise. De plus, il bénéficie maintenant d’un indicateur qui pointe dans la direction de l’ennemi qui a brisé le bouclier.

Iso peut relancer Tir couplé quand la compétence est active pour réinitialiser la durée du bouclier. Cela sert s’il regagne une charge grâce à 2 éliminations.



Neon

Voie rapide (C)

Voie rapide (C) disparaît par-derrière pour réduire la pollution visuelle en combat pendant qu’elle couvre Neon. Le son de Voie rapide (C) suit maintenant la disparition progressive du mur.

Durée du mur : 6 s >>> 4 s

Temps de disparition du mur : 1 s >>> 2 s

Vitesse supérieure (E) Course Les déplacements latéraux de Neon ne sont plus ralentis pendant la course. Vitesse maximale atteignable en course latérale : 6,73 m/s >>> 9,11 m/s Délai avant régénération complète de l’énergie : 60 s >>> 20 s Glissade Charges de glissade : 1 >>> 2 Neon ne subit plus aucune erreur de mouvement d’arme pendant la glissade. Cela veut dire qu’elle est plus précise pendant sa glissade. Coût de la deuxième glissade : 150 Équipement en sortie de glissade : rapide >>> instantané Délai d’équipement sur glissade : >>> 0,2 s (après avoir glissé, elle sort son fusil en 0,2 seconde)

Éclair relais (A) Charges : 2 >>> 1 Délai de déclenchement : 1,1 s >>> 0,8 s Durée de la désorientation : 3,0 s >>> 3,5 s



Reyna

Dévoration (A) Soin réduit : 100 >>> 50 Délai de régénération complète réduit : 3 s >>> 2 s La surcharge de soins convertie en armure ne se dissipe plus après un délai.

Rebuffade (E) Vitesse maximale augmentée : 9,1 m/s >>> 12 m/s Durée totale de Rebuffade réduite : 2 s >>> 1,5 s

Impératrice (X) Impératrice n’est plus éphémère, mais reste jusqu’à ce que Reyna soit tuée ou jusqu’à la fin de la manche.



Raze

Pack explosif (A)

La sacoche de Raze n’explose plus en infligeant des dégâts/repoussant quand elle est détruite par l’adversaire.

La vitesse horizontale de Raze quand elle est repoussée par l’explosion a été réduite.

Le son de l’explosion de la sacoche est désormais audible de plus loin afin que l’ennemi entende la première détonation avant que Raze en utilise une deuxième.

Clove

Coup de boost (C) Coût : 100 >>> 200 Durée : 10 s >>> 8 s Activation après assistance aux dégâts : 10 s >>> 6 s

Toujours debout (X) Coût : 7 >>> 8 Délai de déséquipement : 0,7 s >>> 0,8 s CORRECTIONS DE BUG : Clove ne survit plus dans son ultime si iel n’obtient qu’une assistance grâce à son fumigène.



Nous avons aussi ajouté une réplique à Omen et à Clove pour les débuts de partie sur Abyss.

Fonctions d’E-Sport

PC

Améliorations des pages d’équipe du hub e-sport

Nous avons ajouté des rôles dans les informations d’effectif afin de mieux différencier les joueurs, les remplaçants et les entraîneurs.

Nous avons ajouté des paragraphes décrivant la personnalité et les palmarès des équipes des VCT Americas et VCT Pacific. D’autres sont encore à venir !



Mises à jour des systèmes du jeu

Toutes les plateformes

Roues des communications radio Les communications étant très importantes dans VALORANT, nous avons pris le temps d’améliorer nos roues des communications radio afin d’y intégrer davantage de messages utiles, une plus grande variété de signaux et de répliques d’agent et de toutes nouvelles roues qui couvrent un plus grand nombre de phases de jeu. Nous avons aussi supprimé des communications moins utiles pour que les roues restent simples et rapides à utiliser et pour que les communications importantes soient faciles d’accès. Ces changements ajoutent des messages spécifiques et plus clairs aux outils de communication existants, ainsi que de nouvelles façons de mettre au point des stratégies avec vos équipiers : Nouvelles roues des stratégies pendant la phase d’achats. Roues des stratégies uniques pour les attaquants et les défenseurs. Nouvelle roue des communications sur la mégacarte. Mise à jour des options dans les roues des communications existantes. Mise à jour des répliques pour les menus des communications existants (PC uniquement). Simplification des roues pour intégrer les options de communication les plus importantes.



Console

Nouvelles astuces pour débutants Lorsque vous rejoignez notre communauté, vous devez d’abord suivre le didacticiel avant de mettre vos talents à l’épreuve sur le champ de bataille, et nous voulons être sûrs que toutes les informations utiles vous sont données pour que vous gagniez ! Nous avons donc mis en place un système d’astuces pour débutants qui affichera des infos importantes pendant la partie, en fonction de vos actions. Ces astuces offriront des informations essentielles sur les bases du jeu, mais aussi des conseils pour progresser et des suggestions pour des stratégies avancées. Le système d’astuces pour débutants a été conçu pour la bêta limitée sur console afin de vous permettre de progresser plus rapidement dans VALORANT : Des astuces qui tiennent compte de vos actions et de votre comportement en jeu. Des astuces qui évoluent à mesure que vous apprenez les bases de VALORANT, des stratégies pour débutants aux stratégies avancées. Si vous ne débutez pas et si vous revenez simplement après une pause, ces astuces n’apparaîtront pas, car vous connaissez déjà les bases du jeu. Si jamais elles apparaissent et si vous souhaitez les désactiver, vous pouvez le faire dans les paramètres.



Mises à jour des cartes

PC

NOUVELLE CARTE : ABYSS ABYSS est une carte pour les combats à 5 contre 5 avec un spike. Sa particularité réside dans la présence de gouffres (dans lesquels vous pouvez tomber) et dans sa verticalité. ABYSS est la première carte de VALORANT qui n’a pas de limites physiques. Elle se situe dans la forteresse cachée des Héritiers du Sablier. Cette nouvelle carte est constituée de trois voies et de deux sites.

MISES À JOUR DE LA LISTE DES CARTES Attention, le patch 8.11 met à jour la liste des cartes de manière significative. Non seulement une nouvelle carte vient rejoindre les anciennes, mais en plus les changements suivants sont appliqués : À partir du patch 8.11, les files Compétition, Combat à mort et Premier contiendront ASCENT, BIND, ICEBOX, LOTUS, SUNSET et HAVEN (le retour). ABYSS intégrera la liste des cartes du mode Compétition à partir du patch 9.0. ABYSS intégrera la liste des cartes du mode Premier à partir du patch 9.02. Les cartes BREEZE et SPLIT ont été retirées des listes mentionnées ci-dessus. À partir du patch 8.11, les modes Non classé, Vélocité, Spike Rush et Intensification utiliseront une liste de cartes OUVERTE. Toutes les cartes (dont ABYSS) seront disponibles dans ces files. Continuez de nous faire part de vos observations pour nous permettre d’améliorer la liste des cartes. Et gardez les yeux bien ouverts, car nous vous en reparlerons !



Console

LISTES DES CARTES SUR CONSOLE Les joueurs sur console auront accès à un nombre limité de cartes pendant la bêta. Nous savons qu’il y a beaucoup de choses à apprendre quand on se lance dans VALORANT pour la première fois. Nous avons donc décidé de réduire le nombre de cartes afin de permettre aux nouveaux joueurs de comprendre les mécaniques essentielles et la topographie des cartes. Les cartes initiales pour console sont ABYSS, ASCENT, BIND et HAVEN. Une nouvelle carte sera ajoutée à chaque patch à compter du patch 9.0. Les modes disponibles seront également limités pour la bêta sur console (veuillez consulter la section « Mises à jour des modes »). Toutes les cartes du mode Combat à mort par équipe seront disponibles pendant la bêta sur console. Les 11 cartes de VALORANT conçues pour les modes avec spike seront disponibles lors des parties personnalisées.

TERRAIN EN PLEIN AIR Le terrain en plein air a été mis à jour pour la bêta sur console. Des mises à jour visuelles ont été apportées à l’environnement. Des mises à jour visuelles ont été apportées à l’interface des écrans sur la carte (ceux du stand de tir et des cibles d’entraînement). L’entraînement au tir a été déplacé à un autre endroit. Le portail et les petits modules d’entraînement ont été retirés de l’environnement.



Mises à jour des Modes

PC

FILE ABYSS (PC UNIQUEMENT) Notez que la file dédiée à Abyss ne sera accessible que pendant une semaine. Les parties de la file Abyss se joueront toutes en mode Non classé.



CONSOLE

MODES DE JEU SUR CONSOLE Les joueurs sur console n’auront accès qu’à un nombre restreint de modes au lancement de la bêta limitée. Les joueurs de la bêta limitée sur console auront accès aux modes : Non classé Vélocité Combat à mort Combat à mort par équipe Partie personnalisée Le mode Compétition sera disponible sur console à partir du patch 9.0.

NOUVEAU DIDACTICIEL D’ENTRAÎNEMENT DE BASE (CONSOLE UNIQUEMENT) Le didacticiel en jeu a été mis à jour pour le lancement sur console ! Tous les joueurs sur console suivront immédiatement un entraînement qui couvre les bases de VALORANT (le tir, les compétences des agents, les modes de jeu et bien plus !).

NOUVELLE PARTIE D’ENTRAÎNEMENT CONTRE DES BOTS (CONSOLE UNIQUEMENT) Les nouveaux joueurs qui veulent s’échauffer contre des bots auront accès à une partie OPTIONNELLE avec des bots en guise d’adversaires et d’équipiers. Cette partie spéciale est destinée aux nouveaux joueurs qui veulent appliquer ce qu’ils viennent d’apprendre lors du didacticiel. La partie d’entraînement contre des bots se déroule sur Haven en mode Vélocité.

NOUVELLES OPTIONS D’ENTRAÎNEMENT (CONSOLE UNIQUEMENT) Le menu d’entraînement a été mis à jour pour le lancement sur console. Terrain en plein air (le joueur apparaît immédiatement devant le stand de tir sur bot). Rejouer le didacticiel (permet de refaire le didacticiel). D’anciens modules du menu d’entraînement ont été supprimés .

Remarque : tout le nouveau contenu d’entraînement sera disponible sur PC ultérieurement.

MISES À JOUR DES PERFORMANCES

PC

Nous avons amélioré notre système pour le rendre plus efficace sur les machines disposant de deux cœurs. Cela devrait améliorer les performances en jeu et réduire la durée des temps de chargement.

Mise à jour des systèmes liés aux comportements

Toutes les plateformes

Lors du patch 8.11, nous effectuons un changement conséquent pour empêcher certains joueurs d’exploiter le système d’annulation de partie (remake). Avant, les parties qui se terminaient sur une annulation n’étaient pas bien gérées par notre système. Les joueurs pouvaient essayer d’annuler des parties de manière répétée en toute impunité. Nous avons donc augmenté la sévérité des interventions dans le cas d’un absentéisme menant à une annulation. Ce qui veut dire que les interventions seront désormais immédiates dans ce cas de figure et que leur sévérité augmentera s’il s’agit d’une récidive. Nous continuerons d’essayer d’améliorer tout cela, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos retours.

Mises à jour des systèmes locaux

PC

Nous avons mis à jour la liste d’amis pour qu’elle affiche les joueurs de VALORANT sur console. Cela veut dire que tous vos amis Riot qui jouent sur console apparaîtront dans l’onglet « Autres jeux » de votre liste d’amis.

CONSOLE

Nous avons changé le comportement par défaut du chat vocal pour vous faire utiliser en priorité le chat vocal d’équipe. Désormais, dès que vous vous connecterez au chat vocal d’équipe, vous communiquerez avec l’équipe entière et pas seulement avec les membres de votre groupe.

Mises à jour de premier

PC

Après les play-offs du 23 juin, les équipes qui se sont bien placées recevront leur notification de promotion ! Pour les divisions Ouvert à Élite, si vous gagnez votre bracket des play-offs, vous recevrez une notification quand vous retournerez dans le hub Premier. Si vous êtes dans la division Concurrent, terminez dans les 32 premières équipes pour recevoir une notification dès que vous visiterez le hub Premier après le calcul final du classement.

Si votre équipe a été promue, vos icônes de division sur le hub Premier et sur la page d’équipe Premier afficheront un petit indicateur de promotion pour toute la durée de la phase É8A3. Pour les divisions Ouvert à Élite, vous serez placé au moins une division plus haut au début de la phase É9A1. Si vous êtes dans la division Concurrent, vous serez placé dans la nouvelle division Invitation, dans laquelle vous pourrez entrer en compétition pour atteindre une ligue Challengers.



Mises à jour de la Boutique

PC

La boutique a été mise à jour visuellement pour améliorer la clarté et la qualité de la phase d’achats. Les compétences utilitaires des alliés sont désormais visibles pour faciliter la planification. L’armure restante s’affiche désormais sous forme de jauge dans l’interface. Des animations ont été ajoutées pour améliorer la clarté des informations concernant la possibilité d’achat, les demandes d’achat et les achats effectués. La sélection des objets a subi une refonte visuelle pour rendre l’ensemble plus clair.



Corrections de bugs

Agent

Toutes les plateformes Correction d’un bug exploitable grâce auquel les joueurs pouvaient se tenir sur la Tourelle (E) de Killjoy quand elle était placée dans un coin. La précision de tir des joueurs dans cette situation sera désormais équivalente à leur précision en plein saut. Correction d’un bug à cause duquel Clove glissait sur le sol ou lançait une animation incorrecte lors d’une finition de skin si iel était le dernier agent en vie et si son ultime était disponible. Correction d’un problème à cause duquel les joueurs au milieu du fumigène de Clove étaient désavantagés par rapport à ceux qui se tenaient à l’extérieur. Correction d’un bug à cause duquel Coup de boost (C) de Clove ne se déclenchait pas sur les bots d’entraînement. Correction d’un bug à cause duquel Toujours debout (X) de Clove lui permettait de survivre grâce aux assistances obtenues avec son fumigène.

Systèmes de jeu Correction d’un bug à cause duquel l’effet visuel de Bombe incendiaire (A) de Brimstone ne s’affichait pas à moins que le joueur ne regarde dans la direction de son point d’origine. Correction d’un bug à cause duquel les informations de joueur du rapport de combat ne se mettaient pas correctement à jour après une mort. Correction d’un problème à cause duquel les traces des balles étaient toujours visibles lorsque le joueur tirait, sous certains angles, vers l’extérieur de la carte, même si l’option était désactivée dans les paramètres. Correction d’un bug à cause duquel certaines compétences d’agent qui s’accrochent aux murs pouvaient être tirées à travers des surfaces impénétrables. Correction d’un bug à cause duquel les bulles d’aide ne se remettaient pas à jour après avoir réassigné des touches alors qu’une compétence d’agent était équipée. Correction d’une erreur de formatage de langue en arabe lors de l’utilisation d’Altego (A) de Gekko ou du ramassage d’une arme. Correction d’un bug à cause duquel les noms de profil de réticule les plus longs étendaient la notification Supprimer/Dupliquer le profil dans les paramètres.

Premier PC UNIQUEMENT Correction d’un bug à cause duquel la flèche verte pour le choix de côté lors de la phase de sélection/bannissement des cartes ne s’affichait pas.



