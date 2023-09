Comment utiliser le voyage rapide dans Starfield ?

Le voyage rapide est une fonctionnalité incontournable lorsqu’on s’aventure dans un univers aussi vaste que celui de Starfield. Voici comment vous pouvez voyager rapidement entre les planètes et les systèmes stellaires dans le dernier RPG de Bethesda.

Starfield met à disposition des joueurs plusieurs méthodes pour voyager rapidement dans son vaste monde ouvert. La bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité qui change radicalement le rythme des explorations peut être débloquée assez tôt en jeu.

Bien sûr, il n’y a pas qu’une seule manière d’utiliser cette fonctionnalité, et d’autres options de voyage commenceront à se débloquer une fois que vous atteignez New Atlantis. Voici comment voyager rapidement sur une planète et entre les systèmes stellaires dans Starfield.

Comment voyager rapidement sur une planète dans Starfield ?

Si vous souhaitez voyager rapidement vers une planète dans Starfield, vous devrez sélectionner la carte qui est affichée dans la section supérieure gauche du menu principal. Cela montrera les points d’intérêt généraux de la planète sur laquelle vous vous trouvez, où vous pouvez simplement sélectionner le repère vers lequel vous souhaitez vous rendre.

Bethesda N’oubliez pas que vous ne pourrez pas voyager rapidement si vous êtes encombré ou si vous êtes en plein combat.

Comment voyager rapidement vers d’autres systèmes stellaires ?

Starfield propose une autre méthode de voyage rapide lorsqu’on se dirige vers d’autres systèmes stellaires. Pour voyager entre les différentes galaxies, vous devrez ouvrir la carte du menu principal et zoomer jusqu’à obtenir la vue de la galaxie.

Cela vous amènera directement au point de repère que vous avez déjà découvert d’un système stellaire spécifique, mais ne vous permettra pas d’accéder à d’autres systèmes que vous n’avez pas encore explorés.