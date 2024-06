Un mod de Starfield permet des voyages interplanétaires sans interruption

Un moddeur de Starfield a créé un mod qui permet de voyager entre les planètes et leurs corps orbitaux sans écran de chargement.

Starfield a eu un lancement un peu décevant pour un RPG de grande envergure de Bethesda. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés avec le jeu, notamment avec la mise à jour de mai 2024, certains aspects n’ont tout simplement pas satisfait les joueurs.

Au début, l’une des plus grandes plaintes concernait la gestion des voyages spatiaux. La navigation constante dans les menus et les écrans de chargement lors des voyages rapides a convaincu certains joueurs que les faibles scores de critiques du jeu étaient justifiés.

L’article continue après la publicité

Heureusement, le mod Astrogate vise à se rapprocher de l’expérience de voyage planétaire de Star Wars Outlaws. Bien que toujours en développement, une démonstration sur Reddit nous montre les premières étapes vers un voyage interplanétaire sans interruption dans Starfield.

À ce jour, le mod Astrogate pour Starfield fonctionne comme une suite d’options de pilote automatique qui vous permet de vous déplacer dans votre vaisseau pendant qu’il voyage dans l’espace. Les joueurs peuvent ajuster la vitesse pour atténuer les vols longue distance et éviter de passer sept heures à voyager d’une planète à l’autre.

Cependant, son principal atout est qu’il permet un voyage immersif entre une planète et n’importe lequel de ses corps orbitaux, y compris les lunes et les stations spatiales. Non seulement il permet à votre vaisseau de décoller et d’atterrir automatiquement, mais il le fait sans écran de chargement entre chaque voyage.

Les voyages entre les planètes et les systèmes nécessitent toujours que le joueur entre dans le cockpit et initie un saut gravitationnel. La raison pour laquelle ces limitations ne sont pas impliquées dans les voyages courte distance autour d’une planète est qu’une planète et ses corps orbitaux sont tous considérés comme étant au même endroit.

Le créateur du mod, RealityIDR, souhaite trouver d’autres moyens de contourner les écrans de chargement de Starfield. Leur objectif principal est toutefois de trouver un moyen d’incorporer les rencontres aléatoires du jeu dans le mod Astrogate.