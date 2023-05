Un enfant détruit l’avenir de son père dans Pokémon Go

Un joueur de Pokémon Go est tombé des nues lorsqu’il s’est rendu compte que son fils de 4 ans avait utilisé une Master Ball pour attraper un Pokémon des plus communs, anéantissant ses chances d’ajouter plus facilement des Légendaires à son Pokédex.

Après de longues années d’attente, la Master Ball est enfin arrivée dans Pokémon Go. Pour obtenir cet objet particulièrement rare, les dresseurs doivent terminer l’Étude Spéciale “Allez, Go !”, car il n’est possible de récupérer la Master Ball qu’après avoir terminé les tâches de l’étape 5. Autant dire qu’au vu de sa rareté cet objet devra être utilisé judicieusement.

La plupart des dresseurs de Pokémon Go comptent concerner précieusement leur Master Ball en vue de tenter de capturer Artikodin de Galar, Sulfura de Galar ou Électhor de Galar. Cependant, le fils de 4 ans d’un joueur ne l’a pas entendu de cette oreille.

Quand le fils d’un Dresseur de Pokémon Go gâche sa Master Ball

Un dresseur a partagé sa mésaventure du jour sur Reddit, expliquant qu’il avait laissé son compte Pokémon Go à son fils de 4 ans pour attraper un Pokémon de Phases d’études.

Au lieu d’une Poké Ball ordinaire, le jeune dresseur a utilisé la Master Ball pour capturer le Parasect. Ce Pokémon de type Insecte apparaît dans les Phases d’études depuis deux mois maintenant, au grand dam des joueurs.

L’auteur de la publication a poursuivi en expliquant comment son fils a utilisé la Master Ball : “L’excuse était en fait quelque chose du genre : Je l’ai vu grand et effrayant alors j’ai pensé qu’il avait besoin d’une bonne Poké Ball”.

“Nicholas est sur le point de mettre un enfant en adoption pour être honnête”, un internaute.

“Ce sera d’autant plus hilarant quand Nicholas verra apparaître un oiseau de Galar de 3500 PC plus tard dans la journée”, a suggéré un autre internaute.

“Nicholas va transférer son fils pour un bonbon”, a lancé un autre internaute.

Dans les commentaires, d’autres joueurs de Pokémon Go ont partagé des mésaventures similaires, gâchant accidentellement cette précieuse Master Ball pour un Pokémon commun.