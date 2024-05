La Master Ball de Pokémon Go est trop rare pour être utile

Bien que tout le monde veuille une Master Ball, il semble que la plupart des joueurs de Pokémon Go accumulent cet objet insaisissable car il est trop rare pour être utilisé.

Les Pokémon Légendaires sont difficiles à trouver même dans les meilleures conditions. Souvent, dans des jeux comme Pokémon Écarlate et Violet, les joueurs ne peuvent affronter ces puissants monstres de poche comme Lugia qu’après une longue campagne et des heures d’entraînement. Cependant, dans Pokémon Go, il peut être encore plus difficile de trouver, sans parler de capturer, un Pokémon Légendaire.

Heureusement, la Master Ball a fait son apparition dans Pokémon Go. En fait, les joueurs peuvent en gagner une supplémentaire grâce à la dernière recherche spéciale de la Master Ball de Pokémon Go. Mais avec un total de trois Master Balls possibles, beaucoup continuent de les accumuler, comme les fans l’ont expliqué dans ce post sur Reddit.

De nombreux commentaires sous le post discutent de la capture de Pokémon dans les jeux principaux, et pour ces titres, il semble que la plupart des gens aiment garder une Master Ball pour tout Pokémon Shiny qui peut se blesser, comme l’explique un commentaire : “Le meilleur usage est pour un Shiny rencontré dans des conditions météorologiques dangereuses ou un Shiny qui peut s’enfuir.”

Heureusement, dans Pokémon Go, si les joueurs rencontrent un Pokémon Légendaire Shiny après un Raid, le taux de capture est considérablement augmenté, mais cela pose la question : quand les joueurs doivent-ils l’utiliser ? Les oiseaux de Galar sont rares mais peuvent être rencontrés à nouveau si vous utilisez de l’encens souvent, et il est difficile de savoir quand les Pokémon Légendaires ont de bonnes statistiques.

Niantic / The Pokemon Company La Master Ball a toujours été l’un des objets les plus rares des jeux Pokémon.

Le fait est que la Master Ball est trop précieuse pour être gaspillée, mais trop rare pour être utilisée, ce qui ne rend pas service à la plupart des joueurs de la communauté. Compte tenu des grandes différences entre les jeux principaux et Pokémon Go, si nous ne pouvons pas la garder, nous devrions avoir un peu plus de sécurité, alors arrêtez d’être si avares avec ces Master Balls.

Il y a quelque chose de très démoralisant à battre un Raid incroyablement difficile, surtout un pour lequel vous avez payé un Passe de Raid, pour que le Pokémon s’échappe continuellement de vos Honor Balls et finisse par s’enfuir. Avec une seule Master Ball dans mon inventaire, il semble futile de l’utiliser.

La première solution serait de rendre les Master Balls disponibles à l’achat avec des pièces. Bien sûr, certaines personnes en achèteraient beaucoup, mais il est également bon de donner aux joueurs quelque chose vers quoi travailler, autre que dépenser des pièces pour des Raids.

Sinon, nous pourrions supprimer la limite d’Honor Balls pour les Pokémon Légendaires rencontrés après les Raids. Parfois, dix Honor Balls ne suffisent pas, alors pourquoi ne pas laisser les Dresseurs utiliser leur propre stock de balls et faire des Honor Balls une récompense pour les Raids ? Vous manquez d’Honor Balls ? Utilisez les vôtres ensuite.

Tel que c’est, il est terrifiant d’utiliser une Master Ball pour quoi que ce soit, mais frustrant de perdre des Pokémon Légendaires après des Raids, alors trouvons un compromis. Même une sorte de Master Ball allégée pourrait être géniale, quelque chose juste au-dessus d’une Hyper Ball que les fans pourraient garder pour les Raids.

Quoi qu’il en soit, bien que nous soyons ravis de gagner une autre Master Ball dans la dernière recherche spéciale de Pokémon Go, il est peu probable qu’elle soit utilisée de sitôt.