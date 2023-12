Ce joueur de Pokémon Go sacrifie sa Master Ball pour un meme

Un joueur de Pokémon Go est à la fois loué et moqué par d’autres fans en ligne pour avoir utilisé une Master Ball, incroyablement difficile à obtenir, sur un Pokémon devenu un mème.

Il a fallu plusieurs années pour leur intégration, mais Pokémon Go a finalement ajouté les Master Balls en 2023. Comme les Master Balls des jeux Pokémon principaux, celles-ci ont un taux de capture de 100%, vous garantissant la possibilité d’acquérir un Pokémon que vous rencontrez.

Ceux qui sont prêts à payer peuvent potentiellement gagner une Master Ball dans le cadre d’une Étude Spéciale. Beaucoup de joueurs n’aiment pas payer pour une Master Ball, mais beaucoup le font, car cette capture garantie est incroyablement précieuse pour ceux qui cherchent un type spécifique de Pokémon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le fait que les Master Balls soient précieuses signifie également que certains joueurs aiment les utiliser sur des Pokémon non-meta ou plus faibles et partager leurs exploits en ligne. L’exemple le plus récent est curieux, car une Master Ball a été utilisée sur un Pokémon rare mais aussi extrêmement commun.

Un joueur de Pokémon Go a utilisé une précieuse Master Ball sur un Keunotor shiny

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a révélé qu’il avait utilisé une Master Ball pour capturer un Keunotor shiny, qui est un Pokémon prisé pour ses qualités mémétiques. Cela a suscité une réponse mitigée des autres utilisateurs dans le fil, certains louant l’auteur pour son amour pour Keunotor.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Ok, ce n’est pas juste un Keunotor. C’est un Keunotor shiny. Je ne sais pas ce qu’une personne saine d’esprit ferait d’autre. Et s’il s’échappait ?? Non. En présence d’un Dieu, tu le saisis, oui, tu le fais !” a écrit un utilisateur.

Cependant, tout le monde n’était pas aussi gentil puisqu’un utilisateur a dit : “Qu’est-ce qui explique la folie de gaspiller des Master Balls ?” tandis qu’un autre a dit : “Je veux étudier le cerveau de quiconque trouve cela drôle.”

Bien que cela puisse sembler un gaspillage de Master Ball, il convient de mentionner que les Pokémon shiny sont toujours rares et valent toujours la peine d’être ajoutés à votre collection. Certes, une Master Ball est mieux dépensée sur un Pokémon Légendaire ou Mythique, mais un shiny n’est pas loin derrière en valeur, quel que soit le Pokémon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur de Pokémon Go utilise une Master Ball sur un Keunotor, et ce ne sera pas la dernière. Les gens adorent la maladresse de la ligne Keunotor, et une Master Ball n’a de valeur que lorsqu’elle est utilisée, et quelle meilleure façon que de vous assurer d’avoir un Keunotor shiny dans votre collection ?