Les Master Ball sont une ressource rare dans tout jeu Pokémon, et un joueur était dévasté après avoir réalisé que son jeune cousin l’avait gaspillée sur un simple Fantominus.

Le joueur a expliqué son dilemme sur Pokémon Go dans un post Reddit, disant que son frère avait laissé son téléphone sans surveillance pendant qu’il faisait une sieste, et que leur petit cousin en avait profité pour commencer à jouer.

“Mon cousin a déverrouillé le téléphone, lancé Pokémon Go, et utilisé la Master Ball. Nous ne l’avons découvert qu’après un échange miroir. Nous ne jouons même jamais devant le cousin,” a expliqué le joueur.

Il a inclus une photo du Pokémon capturé par son cousin de sept ans : un Fantominus avec 617 PC. L’auteur du post a également expliqué qu’il avait essayé de contacter le support de Niantic, mais sans obtenir de recours.

De nombreux utilisateurs de Reddit et joueurs de Pokémon Go ont appelé à une vengeance immédiate contre le cousin pour avoir gaspillé la Master Ball.

“Les étapes que ton frère doit maintenant suivre : Créer un compte pour ton cousin. Le soutenir. L’encourager à s’améliorer dans le jeu. Le rendre excité pour les Raids. Le forcer à échanger son premier légendaire shiny ou Shundo contre exactement ce Fantominus,” a suggéré un utilisateur.

D’autres ont sympathisé avec le joueur, racontant leurs propres histoires de mésaventures avec des enfants dans Pokémon Go.

“Ma fille de 5 ans a failli utiliser ma Master Ball pour un Nosferapti la semaine dernière, elle a failli finir à l’orphelinat,” a dit un autre utilisateur en plaisantant.

Un joueur a simplement exprimé la douleur qu’il ressentait en lisant le post.

“Ça me fait mal au ventre”, a-t-il dit.

Les Master Ball sont une ressource contrôlée dans Pokémon Go et sont généralement disponibles uniquement lors d’événements spécifiques qui ne sont pas toujours accessibles et obtenus en accomplissant des quêtes.

Ce joueur devra malheureusement attendre le prochain événement Master Ball pour essayer d’en obtenir une autre.