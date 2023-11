Révolution en 2024 : Pokémon Go s’apprête à transformer votre réalité

Le créateur de Pokémon Go, Niantic, a annoncé une importante mise à jour pour 2024 qui utilisera l’IA pour améliorer les visuels AR du jeu afin de rendre les Pokémon plus réactifs au monde qui les entoure.

Pokémon Go fusionnera la technologie IA et AR en 2024, dans ce qui est promis comme une “année révolutionnaire” par le créateur du jeu. L’objectif est que les Pokémon apparaissent de manière plus réaliste dans le monde réel. Cela leur permettrait de réagir à de véritables éléments environnementaux.

La plupart des personnes qui jouent à Pokémon Go utilisent la carte pour rencontrer des Pokémon, car c’est la méthode la plus simple et rapide disponible. Pokémon Go dispose d’options AR qui permettent aux Pokémon d’apparaître dans le monde réel, en fonction du matériel sur lequel le jeu fonctionne.

Malheureusement, il y a des limites à ce que la technologie AR peut faire dans Pokémon Go. On a jamais l’impression que les Pokémon réagissent aux éléments de votre monde réel. Pour la plupart des gens, l’aspect le plus utile de l’AR dans Pokémon Go est la fonctionnalité de capture d’image, où des photos peuvent être prises des Pokémon dans le monde réel. Cependant, ces visuels ont également des limitations quant à ce qu’ils peuvent accomplir.

Niantic / The Pokémon Company

Pokémon Go introduira une intégration IA & AR dans une mise à jour prévue pour 2024. De grands changements sont prévus pour la fonctionnalité AR de Pokémon Go, comme l’a révélé le créateur John Hanke dans une interview avec la BBC. Hanke prévoit que 2024 sera une “année révolutionnaire” pour Pokémon Go, en partie à cause de la manière dont le jeu intégrera l’AR avec la technologie IA en plein essor.

Selon Hanke, cette nouvelle technologie permettra aux Pokémon d’être “situés dans l’environnement et de réagir aux éléments de l’environnement de manière réaliste”. Il n’est pas clair quand les joueurs verront cette fonctionnalité en action, car aucune date de sortie n’a été donnée pour cette mise à jour, si ce n’est qu’elle est prévue pour 2024.

La capacité de voir les Pokémon apparaître naturellement dans le monde réel serait un énorme avantage pour Pokémon Go, car tout l’attrait du jeu est qu’il donne l’impression de partir à l’aventure avec les Pokémon. Voir les Pokémon se détendre en utilisant l’AR rendrait le jeu bien plus impressionnant.

Cependant, de nombreux joueurs de Pokémon Go sont mécontents des récents développements du jeu, allant des prix, des récompenses médiocres, des mises à jour défectueuses et de la mauvaise mise en œuvre de la nouvelle fonctionnalité Party Play. Les visuels sont rarement critiqués, et si Niantic veut que Pokémon Go ait une grande année en 2024, ce sont les problèmes liés au gameplay de base et à la tarification qui doivent être examinés, et non la technologie AR.