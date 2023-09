Des dresseurs de Pokémon Go reprochent à Niantic des bans “ridicules” sur Wayfarer

Les joueurs de Pokémon Go dénoncent les sanctions de Wayfarer à l’encontre des dresseurs qui soumettent des nominations de PokéStop ne répondant pas aux critères de Niantic.

Niantic a introduit l’outil Wayfarer à la fin de 2019, offrant un programme de cartographie basé sur les contributions de la communauté. L’outil fonctionne de telle sorte que les participants peuvent nominer de nouveaux PokéStops du monde réel pour examen.

Cependant, au cours des dernières semaines, les joueurs ont remarqué un problème. Plus précisément, Niantic a commencé à infliger des interdictions de 30 jours aux comptes Wayfarer et Pokémon Go de toute personne enfreignant les conditions d’utilisation en “soumettant des nominations qui ne répondent pas aux critères de [la société].”

Les rapports des utilisateurs indiquent que le système de bannissement fonctionne de manière rétroactive, visant même les soumissions plus anciennes. Inutile de dire que la communauté de Pokémon Go est choquée par cette nouvelle.

Les fans de Pokémon Go critiquent les sanctions “ridicules” de Niantic Wayfarer

Le redditeur Enough-Dirt8639 a récemment partagé un mème se moquant de Niantic pour avoir suspendu les joueurs qui soumettent un “mauvais PokéStop.”

Certains utilisateurs dans le fil de discussion ont contesté cette affirmation, arguant que Niantic ne cible que “les personnes [qui ont été] prises en train d’abuser du système Wayfarer pour créer des emplacements frauduleux.”

Bien que des acteurs malveillants aient subi des suspensions, il y a des exemples de membres innocents de la communauté étant frappés par des bannissements.

Le YouTuber ZyoniK a mis en lumière quelques-uns de ces exemples dans une vidéo sur le bannissement par Niantic de “joueurs normaux.” Par exemple, un dresseur a créé une Route marquant le début d’un sentier local. Ses camarades joueurs semblaient apprécier cette nouvelle addition. L’e-mail lié au bannissement que le dresseur a reçu de Niantic suggère que le développeur n’est pas satisfait pour une raison inconnue.

Comme le note le YouTuber, la question de savoir si les PokéStops correspondent ou non aux critères de Niantic occupe une zone grise, d’autant plus que les paramètres de ces critères sont nébuleux. Cela signifie-t-il que les interdictions de Wayfarer s’appliqueront aux utilisateurs de Pokémon Go qui soumettent des PokéStops rejetés par la communauté ? Cela reste un mystère.

Une personne a écrit dans le fil Reddit mentionné précédemment : “J’ai vu des trucs comme ça au cours de la dernière année, et cela m’a dissuadé de jamais toucher à Wayfarer et de soumettre des PokéStops.”

Pendant ce temps, d’autres sont surpris de voir Niantic s’en prendre à des dresseurs “qui cherchent à améliorer leur jeu.” Apparemment, les frictions entre les développeurs et la communauté se poursuivent sans relâche.