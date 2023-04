Les joueurs de Pokémon Go furieux du retrait d’un bonus d’event

Les fans de Pokémon Go sont furieux après que Niantic ait retiré le bonus de Copain de la Semaine Environnement alors que l’événement débute dans le monde entier.

Les événements de Pokémon Go seront toujours les moments les plus importants du jeu, car ils offrent aux joueurs une vague de nouveaux contenu à apprécier et à explorer. La dernière annonce pour de nouveaux contenus de Pokémon Go était le nouvel événement Semaine Environnement 2023.

Avec cet event, les joueurs ont droit à de nouvelles rencontres, de nouveaux Pokémon dans les Œufs, mais aussi des bonus. Cependant, au moment où la Semaine Environnement se déployait à l’échelle mondiale le 20 avril, Niantic a pris la parole :

L’article continue après la publicité

Dans un tweet du support de Niantic, ils ont précisé que l’un des bonus inclus dans leur annonce pour l’événement était une erreur :

“Nous tenons à préciser qu’il y a une erreur dans notre infographie concernant les bonus de l’événement Semaine Environnement”, indique le tweet. “Le bonus ‘1/2 distance pour gagner des bonbons avec votre Copain Pokémon’ ne sera pas disponible pour cet événement.”

Les fans de Pokémon Go excédés par une nouvelle désillusion

Dans un contexte déjà tendu où nombre de joueurs sont remontés contre le studio pour le changement impopulaire du prix des Passes de Raid à Distance, cette annonce de retrait d’un bonus particulièrement attendu a jeté un froid.

L’article continue après la publicité

Comme le souligne un joueur, ce n’est pas la première fois que Niantic commet une erreur dans son annonce. Le 18 avril, les développeurs se sont excusés pour une erreur concernant la Semaine Environnement et le nombre de kilomètres nécessaires pour faire éclore un œuf.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un autre joueur a ajouté sans détour : “vous êtes juste en train de nous troller à ce stade.”

“Si vous voulez arrêter de développer Pokémon Go, dites-le simplement et donnez-le à une autre société”, a déclaré un autre joueur, furieux face aux couacs de Niantic avec Pokémon Go ces derniers mois.

L’article continue après la publicité

De plus, le streameur RaidAway s’est interrogé sur la raison pour laquelle les développeurs n’ajoutent pas simplement le bonus dans le jeu au lieu de revenir sur leur erreur. “Même si c’était une erreur de l’indiquer sur l’infographie, pourquoi ne pas simplement l’ajouter pour satisfaire tout le monde ?”