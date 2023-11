Quand Pokémon Go rencontre Pokémon Unite : Une collaboration désirée

The Pokémon Company

Avec le récent événement Fashion Week 2023 dans Pokémon Go, certains dresseurs fans de Pokémon Unite pensent que l’ajout de tenues inspirées de l’Holowear dans le jeu pourrait être très bénéfique.

Lorsque Pokémon Unite a été lancé, de nombreux joueurs ont été intéressés par le concept de l’Holowear. Pour ceux qui n’ont jamais joué, l’Holowear désigne des costumes pour les Pokémon qui peuvent être gagnés ou achetés dans Unite.

Tandis que certains articles Holowear sont de simples chapeaux ou écharpes, beaucoup sont des tenues complètement conçues qui ajoutent un peu plus de panache au Pokémon choisi.

Avec le récent événement Fashion Week 2023 de Pokémon Go, de nombreux dresseurs souhaitent voir Niantic s’inspirer de Unite pour concevoir les Pokémon déguisés à l’avenir.

Les fans de Pokémon Go réclament une collaboration Holowear de Pokémon Unite

Un post sur la plateforme de réseaux sociaux X a lancé une discussion parmi les fans, après que PoGoCentral ait déclaré, “Nous avons actuellement des Pokémon costumés qui apparaissent partout [dans Pokémon Go], mais et si, au lieu d’un nœud papillon, nous obtenions une tenue complète ? Collaboration Pokémon Unite x Pokémon GO ?”

Le post comportait une image avec différents exemples d’Holowear dans Pokémon Unite, incluant Ronflex Style Baie, Crabaraque Style Sanctuaire, et Gardevoir Style Sacré.

En contraste avec les vedettes de l’événement Fashion Week 2023 de Pokémon Go, à savoir Dracolosse, Axoloto, et Maraiste, ces designs Holowear sont bien plus élaborés.

Avec des joueurs quelque peu critiques envers les costumes proposés cette année dans Pokémon Go, beaucoup ont exprimé leur intérêt à voir une collaboration de ce type se concrétiser lors des futurs événements Fashion Week.

“J’adore ceux-ci ! Tous ceux présentés lors de l’événement actuel ne sont en fait pas à la mode,” a dit un joueur, tandis qu’un autre a ajouté, “J’ai besoin de Ronflex & Nymphali dans ma vie ASAP. Ils sont tellement mignons.”

Cependant, certains fans s’inquiètent que la tendance des cosmétiques onéreux de Unite se répercute sur Pokémon Go si cela devait se produire. “Ils sont tellement chers sur Unite, je ne pense pas qu’ils nous laisseront les capturer gratuitement dans Pokémon Go.”

Bien qu’il semble que de nombreux dresseurs aimeraient voir Pokémon Go proposer des costumes plus élaborés comme dans Unite, la crainte d’une hausse de prix pourrait ne pas valoir cet ajout de panache.