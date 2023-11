Pokémon Go et la mode : Quand les dresseurs deviennent icônes de style

Un joueur de Pokémon Go remporte la victoire et fait sensation avec des tenues coordonnées avec son Pokémon Copain.

Depuis sa sortie il y a six ans, Pokémon Go a introduit de nombreuses options de personnalisation d’avatar à la mode.

Si vous avez du temps et des PokéPièces à dépenser, vous pourriez composer une tenue du jour stylée différente chaque fois que vous vous aventurez dans votre Arène locale ou PokéStop. Quelle meilleure source d’inspiration pour vos exploits de mode que votre Pokémon Copain ? Après tout, ils apparaissent à côté de votre avatar sur votre écran de profil.

Dans l’esprit de la Fashion Week de Pokémon Go, un joueur a partagé sur le subreddit de Pokémon Go des exemples adorablement mignons de leur avatar en cosplay de leur Pokémon Copain. Dans chacune des neuf captures d’écran qu’ils ont publiées montrant le duo suréquipé, leur dresseur arbore des coiffures, des vêtements et des accessoires astucieusement coordonnés avec leur Pokémon choisi.

Un joueur de Pokémon Go assortit son avatar à son Copain

Naturellement, certaines des tenues incluent des pièces comme le sac à dos Pohmotte ou les bottes Sucreine qui sont délibérément basées sur ce Pokémon. Dans les cas où des choix évidents comme ceux-ci n’étaient pas disponibles, le joueur a opté pour capturer plus abstraitement le schéma de couleurs ou la forme du langage de la créature.

Par exemple, leur look de Pyronille combine une coiffure épineuse en platine et un coordonné rouge audacieux avec des chevrons argentés pointus qui, particulièrement lorsqu’ils sont associés à la pose Sparkler, capturent excellemment le look distinct de ce Pokémon de type Insecte/Feu.

Certaines tenues de Copains nécessitaient une réflexion hors des sentiers battus et impliquaient l’ajout de vêtements qui avaient été ajoutés au jeu avec des Pokémon totalement différents en tête.

Par exemple, l’écharpe Pitrouille fait un superbe ajout à un ensemble inspiré de Ptyranidur. Bien sûr, ces deux Pokémon sont généralement assez différents en apparence. Cependant, le schéma de couleurs boisé de l’accessoire Pokémon Go et les glands pointus évoquent le corps gris-brun et les griffes angulaires du type Roche/Dragon.

Pendant ce temps, le look Sucreine du joueur se vante de chaussures parfaitement adaptées, mais ils ont dû faire une adaptation en ajoutant des accessoires d’une évolution antérieure. Heureusement, l’inclusion de la coiffure Croquine vend complètement l’apparence feuillue et végétale de ce Pokémon de type Plante.

Les commentateurs sur le post étaient totalement enchantés par la charmante mode du joueur et ont offert des compliments comme : “Vous gagnez la Fashion Week !” et “Je n’y avais jamais pensé, merci de m’inspirer à le faire aussi, j’adore !”

Une réponse a souligné qu’il existe toute une communauté dédiée à la mode de Pokémon Go, donc il y a beaucoup plus de contenu pour vous inspirer si vous espérez assembler vos propres tenues.

