Les 5 Pokémon les plus rares de Pokémon Écarlate et Violet | Comment les trouver

Parmi les 400 Pokémon du Pokédex d’Écarlate et Violet, certains sont particulièrement difficiles à trouver. Découvrez comment attraper les 5 Pokémon les plus rares.

À chaque nouvel opus de la saga Pokémon, de nouvelles espèces sont ajoutées au Pokédex régional. Si la plupart de ces Pokémon peuvent être trouvés facilement dans la nature, une poignée de créatures peut souvent donner du fil à retordre aux dresseurs.

Parmi les 400 espèces disponibles dans Pokémon Écarlate et Violet, 5 sont particulièrement rares… et ce ne sont pas forcément les créatures auxquelles vous pourriez vous attendre.

Découvrez comment capturer les 5 espèces les plus rares sur Pokémon Écarlate et Violet.

Les 5 Pokémon les plus rares sur Pokémon Écarlate et Violet

5. Parecool

Game Freak Le Pokémon paresseux sait se faire discret !

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Parecool est l’un des Pokémon les plus difficiles à trouver dans Pokémon Écarlate et Violet. Ce dernier n’apparait que dans els arbres ou près des arbres de la Zone Sud n°1, 2 et 5.

Si ce Pokémon plutôt commun dans Rubis et Saphir (les jeux où il est apparu pour la première fois), de nombreux joueurs ont avoué ne jamais l’avoir rencontrée sur Écarlate et Violet, et ce même après plus de 100 heures de jeu.

Par chance, Parecool peut parfois déclencher des apparitions massives, ce qui donne une opportunité facile d’en capturer à la pelle.

4. Tauros de Paldea | Race Flamboyante et Race Aquatique

Game Freak Il existe 3 formes de Tauros de Paldea

La nouvelle forme régionale de Tauros a tapé dans l’oeil de nombreux joueurs, mais certains dresseurs n’ont même pas remarqué durant leur aventure que ce Pokémon avait deux variantes par version du jeu.

En effet, Tauros de Paldea existe sous sa forme Race Combative (la plus commune), mais aussi sous sa forme Race Flamboyante (exclusive à Pokémon Écarlate) et sous sa forme Race Aquatique (exclusive à Pokémon Violet).

Ces versions Combat/Eau et Combat/Feu sont beaucoup plus rares que l’espèce Combat de base. Vous pourrez parfois trouver un de ces Pokémon au type alternatif dans un troupeau de Tauros de Paldea, alors ouvrez l’oeil.

De plus, seule la forme Race Combattive de Tauros de Paldea peut apparaitre lors des apparitions massives.

3. Famignol | Famille de Trois

Reddit u/duhanthdanielray Ne manquez pas une occasion de capturer un Famignol à 3 individus !

On reste dans le domaines des formes alternatives avec le Pokémon Famille : Famignol. Lorsque Compagnol évolue, le couple de souris agrandit sa famille, avec l’arrivée de deux bébés qui se joignent au groupe.

Néanmoins, une version rare de Famignol existe : la forme Famille de Trois, pour laquelle le couple n’est accompagné que d’un bébé. Il existe deux moyens d’obtenir Famignol Famille de Trois :

La première est de faire évoluer de nombreux Compagnol, jusqu’à tomber sur la probabilité de 1/100 que le Famignol obtenue soit sous la forme Famille de Trois.

La seconde est de trouver Famignol dans un Raid Téracristal 4 Étoiles. Dans ces Raids, le Pokémon est toujours sous sa forme Famille de Trois.

2. Deusolourdo | Forme Triple

Reddit u/LoreleiMan Beaucoup de dresseurs ont perdu patience en cherchant cette version rarissime de Deusolourdo

Insolourdo a longtemps été moqué, considéré par nombre de dresseurs comme un Pokémon absolument insignifiant. Game Freak a poussé la blague encore plus loin en lui offrant une évolution toute aussi ridicule que sa forme originale.

En effet, Deusolourdo est simplement un Insolourdo avec un segment d’abdomen supplémentaire… ou deux segments ? Car oui, Deusolourdo dispose d’une forme alternative rare (1/100 dans la nature ou par évolution) nommée Forme Triple qui lui confère un troisième segment !

Malheureusement, il n’existe aucun moyen de faciliter l’obtention de ce Deusolourdo rarissime. Seule la version Forme Double apparait dans les Raids, et l’utilisation de Sandwich augmente uniquement le taux d’apparition de cette même forme la plus commune.

La meilleure méthode pour mettre la main sur Deusolourdo Forme Triple est terriblement fastidieuse : captures des Insolourdo, faites leurs apprendre Hyperceuse et gagner un niveau pour les faire évoluer… et croisez les doigts !

1. Théffroi | Forme Authentique

Game Freak Pour trouver Théffroi Forme Authentique, il faut prêter attention aux détails

Théffroi Forme authentique était le Pokémon le plus difficile à obtenir dans Pokémon Épée et Bouclier, et il conserve son titre dans Pokémon Écarlate et Violet.

En effet, la petite tasse hantée dispose d’une forme Fêlée, mais aussi d’une forme Ébréchée qui ne représente que 1% des individus.

Pour rendre la chose encore plus compliquée, il est impossible de différencier les deux formes au premier coup d’œil, puisque le seul ajout notable de la forme Ébréchée est la présence d’une petite étiquette sous le socle de la tasse.

Il existe deux méthodes pour obtenir Théffroi forme Authentique. Dans les deux cas, vous devrez vous rendre près d’Alfornada, à l’extrême sud-ouest de la carte.

La première méthode est de vous arrêter près de chaque Théffroi que vous croisez et d’orienter votre caméra pour observer le dessous du socle du Pokémon, à la recherche de la fameuse étiquette.

La seconde méthode est de capturer tous les Théffroi que vous croisez, puis de vous munit de l’objet Théière Ébréchée. Ce dernier est utilisable pour faire évoluer Théffroi en Polthégeist, mais uniquement si la tasse est de forme Authentique.

