Pokémon Go – Saison de la Lumière : Pokémon légendaires, date…

La Saison de la Lumière arrive sur Pokémon Go. Découvrez la date de commencement, les Pokémon légendaires prévus et les événements à venir.

Les joueurs de Pokémon Go ont eu un début d’année chargé avec l’enchaînement de la Saison d’Alola et des la Saison Go. L’automne étant arrivé, il est temps de ranger les Pokémon estivaux et de découvrir un nouvel événement : la Saison de la Lumière !

Sommaire

Niantic a dévoilé la date de commencement de la Saison de la Lumière dans un tweet publié le 28 août.

La mention “[1/9]” laisse clairement entendre que les hostilités débuteront dès le 1er septembre 2022, et s’étendront jusqu’au mois de décembre.

Il ne fait aucun doute que de nombreux petits événements viendront animer cette saison. Comme à son habitude, Niantic devrait dévoiler les nouveautés prévues au compte-goutte, afin que la communauté Pokémon Go ait toujours du contenu frais à se mettre sous la dent.

Rumeurs sur les nouveaux Pokémon de la Saison de la Lumière

Si Niantic n’a fait aucune annonce officielle concernant les nouveaux Pokémon prévus pour la Saison de la Lumière, le teaser de l’événement donne de nombreux indices sur les Pokémon à venir.

En effet, la vidéo de 21 secondes met l’accent sur le ciel et sur diverses constellations et planètes qui donnent des indices évidents sur certaines têtes d’affiches de la Saison de la Lumière.

Parmi les pistes les plus probables, on peut clairement supposer que Cosmog, Solgaleo et Lunala seront de la partie. En effet, ces puissants Pokémon légendaires sont intimement liés à la thématique de cette nouvelle saison, et des indices forts dans le teaset laissent penser qu’ils apparaitront bien au cours de l’événement.

Beaucoup de jouerus s’attendent également à voir débarquer Necrozma, ou encore à une Journée Communauté centrée autour de Funécire en octobre, à l’occasion d’Halloween.

Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles théories se seront répandues, mais aussi et surtout lorsque Niantic annoncera officiellement un premier lot de nouveautés pour la Saison de la Lumière.