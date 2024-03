Les joueurs de Pokémon Go indignés par le “nerf” des personnages féminins

The Pokémon Company

Une nouvelle mise à jour de Pokémon Go change l’apparence des avatars des joueurs, entraînant des plaintes concernant la modification des modèles de personnages féminins.

Une mise à jour polarisante pour Pokémon Go est progressivement déployée dans le monde entier, modifiant certains aspects des graphismes, y compris les arrière-plans et les avatars. Si vous n’avez pas remarqué de changement, il est probable qu’il n’ait pas encore été activé dans votre région.

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a créé un fil de discussion pour se plaindre des modifications apportées aux avatars.

Les modifications des avatars féminins dans Pokémon Go provoquent un tollé

Cela inclut l’aplatissement des hanches et de la taille du modèle de personnage féminin, que certains utilisateurs ont qualifié de “nerf des femmes”.

“Seul Niantic pourrait sortir une mise à jour visuelle et la faire ressembler à un graphisme des années 2000”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit : “JUSTE HORRIBLE !! Je n’arrive toujours pas à me remettre à quel point ma fille a l’air maintenant. Je refuse de dépenser des PokéPièces pour essayer de paraître semi-décente.”

“Comment ont-ils pu remonter dans le temps et faire en sorte que cela semble sorti en 2005 lol. Oh mec, il n’y a aucune définition et c’est tellement flippant”, se lamentait un utilisateur, tandis qu’un autre plaisantait : “Ils ont pincé ta taille… tu captes ??? S’il vous plaît, dites-moi que quelqu’un comprend !”

“Peut-être que si nous nous plaignons assez, ils le changeront”, a dit un utilisateur, “En lisant les plaintes des gens (sans images), je pensais, “Ça ne peut pas être si grave.” J’ai vu ce post et j’étais en mode : “FLIPPIN FLOTSAM, C’EST QUOI ÇA ?!”

“Genre, je n’étais déjà pas trop fan des avatars, mais là c’est pire. J’aurais aimé qu’ils aient les avatars dans le style des modèles de personnages de Pokémon X et Y.”

Ce fil n’est pas le seul à se plaindre, puisque les principaux comptes de réseaux sociaux de Pokémon sont furieux des changements apportés aux avatars de Pokémon Go. L’impression générale est que les modèles sont bien pires, en plus de certains contenus payants (espérons-le temporairement) retirés du jeu dans le processus, y compris des poses.

La série Pokémon a toujours eu un mauvais flair en ce qui concerne les options de personnalisation des personnages malgré le fait que ce soit une fonctionnalité très demandée par les fans. Les modifications apportées aux avatars de Pokémon Go sont particulièrement regrettables, car vous êtes censé les garder plus longtemps que vous le feriez avec un protagoniste d’un jeu principal.