Un Métalosse de Pokémon Go bloqué dans une Arène depuis 1970

Un joueur de Pokémon Go demande de l’aide après qu’un Métalosse soit resté coincé dans une Arène beaucoup plus longtemps que prévu.

Les Arènes sont l’un des meilleurs moyens pour les joueurs de Pokémon Go non-payants d’obtenir des PokéPièces sans payer. Cependant, un inconvénient est qu’un Pokémon pourrait rester bloqué pendant une longue période si personne ne tente de le défaire.

Un joueur de Pokémon Go a appris cela à ses dépens, un dresseur a demandé de l’aide lorsqu’un Métalosse était coincé dans une Arène depuis bien trop longtemps.

Cependant, un bug a fait en sorte qu’il semblait que cette créature était là bien avant que le jeu mobile ne soit lancé en 2016.

Un bug de Pokémon Go vieillit un Métalosse de près de 50 ans

Sur le subreddit de Pokémon Go, un dresseur du nom de ‘Curious_Interview816’ a posté une capture d’écran de plusieurs Pokémon qu’il possédait et qui étaient dans une Arène à ce moment-là. Cependant, un Pokémon de cette image ressortait.

Il s’agissait d’un Métalosse qui était indiqué être coincé dans une Arène depuis 19 641 jours, ce qui équivaudrait à presque 54 ans. Sans grande surprise, l’auteur du post a gentiment demandé à quelqu’un de prendre l’Arène pour libérer le puissant type Acier/Psy.

Plusieurs joueurs de Pokémon Go se sont moqués du bug de timestamp. L’un a déclaré : “Mdrrr, cette arène est plus vieille que la plupart des dresseurs.” Un autre a ajouté : “Et moi qui me vantais de 10 jours dans une arène.”

Cependant, d’autres ont également pris le temps de soulever des problèmes concernant la façon dont Niantic gère les Arènes et si une option pour rappeler les Pokémon serait une bonne idée. “Il devrait y avoir un bouton pour rappeler votre Pokémon si vous ne voulez plus qu’il soit là et ne pas recevoir les 50 pièces.”

Un autre dresseur Go a ajouté : “C’est pour cela qu’il devrait y avoir un moyen de faire sortir votre Pokémon, juste un bouton de retraite, même si cela signifie que vous ne recevez pas les pièces. Ce pauvre Métalosse a fait un malaise il y a longtemps.”

Pour revenir au bug de timestamp, ce glitch est devenu monnaie courante dans Pokémon Go. D’autres joueurs ont signalé des problèmes de timestamp dans Pokémon Go qui font que le jeu enregistre une heure de début qui donne l’impression que la créature est entrée en 1970.

