Pénurie de Rappels dans Pokémon Go : les joueurs en difficulté

Les joueurs de Pokémon Go ont été perplexes après que les Rappels sont devenus de plus en plus difficiles à trouver et qu’ils s’épuisent rapidement, certains n’en ayant même plus du tout.

Les Rappels sont bizarrement devenus un bien précieux dans Pokémon Go. Cet objet, connu pour être assez commun, a maintenant laissé les dresseurs rapidement à court de leurs grandes réserves et complètement perplexes quant à pourquoi Niantic les a rendus si difficiles à obtenir.

Le joueur de Pokémon Go, Natural-Push2796, a simplement demandé : “Niantic, où sont mes Rappels ?” tandis que d’autres joueurs partageaient leurs propres difficultés avec leurs stocks de Rappels qui s’épuisent.

Les Rappels deviennent précieux dans Pokémon Go

“Au moins, je ne suis pas le seul, oh mon dieu, j’en ai à peine reçu des cadeaux ou des Raids ou quoi que ce soit !” a répondu l’un d’entre eux. À quoi l’auteur a répondu : “Ne regarde même pas le stockage, 30% de mes Pokémon sont morts et je dois trouver près de 60 Rappels pour soigner tous mes Pokémon.”

Avec le temps, de nombreux dresseurs ont accumulé une quantité presque infinie de Rappels, alors que beaucoup de dresseurs n’étaient pas au courant des changements et visent à être plus prudents à l’avenir. “Aïe, ils ont arrêté de les distribuer facilement. Je vais devoir essayer de conserver mes 286 Rappels et 459 Rappels Max,” a dit un joueur.

Cependant, certains ont été moins chanceux et l’ont découvert à leurs dépens. Un dresseur a révélé qu’il “avait 100 de chaque, maintenant j’ai 12 Rappels et 7 Rappels Max, Primo-Kyogre m’a détruit et je n’en ai pas eu depuis.”

Un autre a ajouté : “N’est-ce pas ? Je pensais être le seul à le ressentir, plus de 300 Hyper Potions, et pas de Rappels.” Cela a laissé certains joueurs en difficulté pour compléter les Raids, comme “forcer mes Pokémon à PC plus bas à combattre les boss de Raid parce que les autres sont morts.”

Avec les Rappels devenant moins disponibles, assurez-vous de suivre la santé de vos Pokémon les plus forts et combien vous avez à utiliser, pour éviter d’être détruit dans vos Raids ou simplement de les brûler jusqu’à ce que vous n’en ayez plus.

