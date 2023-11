Ce petit Pokémon tient une Arène de Pokémon Go pendant plus d’un an

Un dresseur de Pokémon Go a réussi à tenir une Arène pendant plus d’un an, ce qui a rapidement valu les éloges des joueurs pour cette réalisation incroyable et suscité des questions sur la manière dont cela a été possible.

Les Arènes de Pokémon Go restent très disputées alors que les joueurs du monde entier tentent de récolter les récompenses en PokéPièces offertes pour la défense des Arènes.

Le temps pendant lequel les dresseurs peuvent garder leurs Arènes détermine le nombre de PokéPièces qu’un joueur peut gagner. Les joueurs peuvent gagner jusqu’à six pièces par heure et au total, ils peuvent gagner un maximum de 50 pièces par jour.

Malgré le fait que beaucoup perdent souvent leur place en quelques minutes ou en une semaine, certains joueurs ont réussi des durées incroyables, pour diverses raisons.

Maintenant, un joueur de Pokémon Go a partagé que son Manglouton a défendu leur Arène pendant plus d’un an, ce qui a poussé les joueurs à venir le féliciter et à se demander comment cela a été possible.

Manglouton défend une Arène de Pokémon Go pendant plus d’un an

Un joueur de Pokémon Go, Philosophical-Fool, a montré l’incroyable exploit de son Pokémon sur Reddit, avec le titre : “Mon garçon a réussi à défendre une Arène pendant 1 an. Allez, félicitez-le. Ne soyez pas timides.”

La capture d’écran révélait que leur Manglouton avait défendu une Arène pendant plus d’un an, soit exactement 366 jours. Ils ont également présenté divers autres Pokémon qui avaient tenu remarquablement longtemps, comme trois autres qui avaient tous gardé leurs Arènes pendant plus de 100 jours.

Les autres dresseurs de Pokémon ont rapidement afflué pour louer l’exploit, “Félicitations, garçon de Philosophical-Fool !”

D’autres se sont demandé comment ils avaient pu y parvenir, “Où sont ces Arènes ?!” a demandé un utilisateur, tandis qu’un autre a répondu : “Le mec vit en Antarctique,” ce à quoi le joueur a révélé qu’il venait d’une ville du sud de l’Inde.

“Ce Manglouton, je l’ai intentionnellement placé dans une zone rurale pour voir combien de temps il tiendrait, tous les autres Pokémon sont dans des Arènes situées sur des routes principales et facilement accessibles,” a expliqué Philosophical-Fool.