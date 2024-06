Cette composition d’arène Pokémon Go “diabolique” démotive joueurs

Pokémon Go propose des centaines de Pokémon, et une poignée d’entre eux forme l’équipe ultime de défense d’arène, capable de démotiver les dresseurs les plus acharnés.

Les Arènes sont un élément très important de Pokémon Go. En plus d’abriter les Raids, elles permettent aux joueurs qui les contrôlent d’obtenir de précieuses Poképièces. Puisque tout le monde souhaite récolter ces précieuses pièces à dépenser dans la boutique, les Arènes sont hautement convoitées, et les joueurs forment des équipes de choc pour les conquérir ou les défendre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous êtes chanceux, vous affronterez une Arène ennemie avec un ou deux Pokémon faibles. Si vous avez beaucoup de chance, vous affronterez une équipe de défenseurs d’Arène à thème, comme une équipe de monstres de la même couleur.

Mais si la chance n’est pas de votre côté, attaquer une Arène peut vite tourner au calvaire. En effet, les joueurs souhaitant à tout prix conserver le contrôle d’une Arène peuvent y placer des Pokémon extrêmement résistants, rendant les combats très long et laborieux. Leuphorie, Ronflex ou encore Monaflèmit sont de bons exemples de défenseurs hors pair.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certains dresseurs vont encore plus loin pour rendre leur Arène si longue à attaquer que la majorité des joueurs se démotiveront et iront voir ailleurs.

Sur le subreddit de Pokémon Go, l’utilisateur jperk121 a partagé quelques captures d’écran pour faire part de son désarroi. Le dresseur explique que la majorité des Arènes de son quartier sont contrôlées par l’équipe bleue, et abritent exactement les 5 mêmes Pokémon : Leveinard, Qulbutoké, Leuphorie, Grodrive et Ronflex. Chacun de ses monstres est extrêmement résistant, et promet un combat long et ennuyeux.

Si plusieurs de ces Pokémon sont de type Normal, et sont donc assez faciles à vaincre avec un Pokémon de type Combat, les occupant de l’Arène ont pensé à tout, comme l’explique un joueur en commentaires : “C’est l’une de ces lineups d’Arène extrêmement tanky, et qui requiert de changer de Pokémon après avoir vaincu chaque défenseur. On peut voir comment la composition alterne entre un Pokémon faible face au type Combat, et un Pokémon qui y est résistant. Cela rend impossible l’économie d’énergie pour les attaques chargées puisque l’énergie est réinitialisée à chaque changement de Pokémon.”

L’article continue après la publicité

En rapport: Un joueur de Pokémon Go blâme un Qwilfish qui a ruiné une Arène

L’article continue après la publicité

Comme si une Arène terriblement laborieuse à conquérir n’était pas suffisant, plusieurs dresseurs déclarent avoir de nombreuses Arènes avec cette exacte composition d’équipe près de chez eux. Beaucoup de joueurs pensent que c’est l’œuvre de dresseurs avec 5 comptes, leur permettant de facilement placer tous les défenseurs dans le bon ordre.

Des internautes plus suspicieux vont même jusqu’à supposer qu’il s’agit là de “spoofing”, une méthode de triche consistant à simuler sa position GPS, permettant de faire des activités à l’autre bout du monde sans bouger de son canapé. Le spoofing permet par exemple de capturer de nombreuses Arènes bien plus rapidement que ne pourrait le faire un joueur à pieds.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quoi qu’il en soit, ce genre de composition d’équipe ultra défensive semble malheureusement très efficace. En effet, plusieurs joueurs en commentaires du thread Reddit ont avoué qu’attaquer une telle Arène ne leur viendrait même pas à l’esprit, tant la tâche serait longue et fastidieuse.