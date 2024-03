Les fans de Pokémon Go souhaitent l’ajout d’une Poké Flûte dans les Arènes

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go pensent que ce concept d’objet Poké Flûte pourrait résoudre l’un des problèmes les plus frustrants de la fonctionnalité des Arènes.

Un concept permettant de rappeler librement les Pokémon des Arènes est venu du subreddit Pokémon Go, où un utilisateur a dit : « Une ‘Poké Flûte’ serait une excellente idée d’objet à utiliser si vous avez besoin de récupérer des Pokémon des Arènes. »

Bien que les Arènes puissent être une grande source de ressources dans Pokémon Go, car les dresseurs peuvent obtenir jusqu’à 50 PokéPièces par jour en défendant ces lieux pendant une certaine période, ils ne reçoivent ces PokéPièces qu’après le retour de leur Pokémon de l’Arène.

Les joueurs de Pokémon Go proposent la Flûte Pokémon pour faciliter la gestion des Arènes

Le problème vient du fait que les dresseurs ne peuvent pas rappeler manuellement les Pokémon des Arènes qu’ils occupent.

La Poké Flûte est un Objet Clé qui est fréquemment apparu dans les titres principaux. Elle sert généralement à réveiller les Pokémon endormis dans le monde ouvert.

Dans Pokémon Go, elle pourrait être utilisée pour ramener les Pokémon des Arènes plus tôt. L’auteur du post a expliqué : « Cela aiderait vraiment les joueurs qui ont eu leurs Pokémon coincés dans les Arènes pendant un moment maintenant et qui veulent juste les récupérer. »

De nombreux autres fans ont convenu qu’une fonctionnalité permettant de rappeler les Pokémon des Arènes était attendue depuis longtemps. « Le mien est coincé dans une Arène éloignée depuis plus de 2 ans maintenant, » a déclaré un dresseur. « Je veux vraiment récupérer mon petit compagnon, mais je ne veux pas le faire ‘illégalement’ en utilisant le spoofing, donc un objet comme celui-ci serait parfait. »

Cependant, d’autres ont argumenté qu’un concept comme celui-ci pourrait entraîner de plus en plus d’Arènes restant vides.

La communauté a longtemps plaidé pour un changement dans le fonctionnement des Arènes dans Pokémon Go, et ce concept d’objet pourrait finalement être un pas dans la bonne direction.

