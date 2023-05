Master Ball sur Pokémon Go : les joueurs craignent pour leur portefeuille

Alors que la cultissime Master Ball devrait bientôt arriver sur Pokémon Go, la communauté est inquiète. Beaucoup craignent d’avoir à casser leur tirelire pour attraper des Pokémon légendaires.

Le 15 mai 2023, Niantic publiait sur les réseaux sociaux une image énigmatique, laissant comprendre à la communauté qu’une nouvelle Ball serait bientôt ajoutée à Pokémon Go.

Si le studio joue aux devinettes sur Twitter, les joueurs quant à eux ont déjà une idée bien précise de la balle de capture qui s’apprête à arriver. En effet, un leak majeur de Pokémon Go datant du mois d’avril a révélé plusieurs mentions à la Master Ball dans les fichiers de l’application mobile.

On pourrait penser que les dresseurs chevronnés seraient ravis d’apprendre que la plus iconique des Ball – la seule disposant d’un taux de capture de 100% – arrive enfin sur Pokémon Go. Pourtant, la nouvelle suscite surtout des inquiétudes.

La Master Ball arrive sur Pokémon Go : une fausse bonne nouvelle ?

Sur le subreddit de Pokémon Go, un utilisateur sous le pseudonyme y0l0tr0n a partagé son inquiétude quant à l’arrivée probable de la Master Ball :

“Réflexion : Le taux de capture ridicule des oiseaux de Galar était une préparation à l’arrivée des Master Balls”, commence l’auteur avant de préciser sa théorie. “Faites un Pokémon rare presque impossible à attraper –> ajoutez au jeu une Ball avec un taux de capture de 100% –> Vendez là à un prix exorbitant (Niantic style) –> ??? –> Des bénéfices.”

D’autres internautes ont rapidement réagi en commentaire, la plupart du temps pour s’aligner derrière l’avis de l’auteur :

“Mon inquiétude, c’est que l’arrivée de la Master Ball en jeu permette à Niantic de bloquer plus de Pokémon derrière la mécanique d’Encens d’Aventure Quotidienne avec un taux de capture ridicule.”

Certains joueurs sont encore plus méfiants, et s’attendent même à ce que des Pokémon actuellement faciles à attraper – comme les légendaires shiny en Raid – deviennent subitement beaucoup plus fuyards, incitant les dresseurs à investir dans des Master Balls.

Si l’inquiétude de la communauté est palpable, il est important de rappeler que Niantic n’a pour l’instant donné aucun détail sur l’obtention de la Master Ball, qui n’est d’ailleurs toujours pas officiellement annoncée.

Le leak ayant dévoilé l’existence de la Master Ball laisse à penser qu’au moins une de ces balles de capture sera disponible via une récompense d’Étude. Quant à savoir si cette dernière sera payante et si la boutique permettra d’acheter des Master Balls en grande quantité, il faudra attendre une annonce officielle de Niantic.