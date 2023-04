La Master Ball découverte dans les fichiers de Pokémon Go

Un important datamining de Pokémon Go a révélé l’iconique Master Ball, des mises à jour de l’interface utilisateur pour les Raids Obscurs, et bien d’autres choses.

La saison 10 de Pokémon Go est en cours, et bien que les fans n’aient pas été ravis de tous les changements introduits cette saison, il y a eu beaucoup de nouveau contenu à découvrir.

Déjà, Niantic a introduit plus de Raids Élite, de nouveaux événements axés sur les Chefs d’équipe, et bien plus encore. Cependant, il semble que Niantic ait encore beaucoup de contenu à nous dévoiler.

Selon les informations d’un datamining massif, les fans de Pokémon Go pourraient voir la Master Ball enfin arriver dans le jeu, ainsi que quelques changements utiles à l’interface utilisateur pour divers aspects de l’application mobile.

D’importantes mises à jour révélées par un datamining de Pokémon Go

Le compte Twitter PokeMiners a réalisé un datamine de la mise à jour 269 de Pokémon Go et a tweeté en direct ses découvertes pour que la communauté puisse découvrir le futur de l’application mobile.

L’une des premières et des plus importantes informations découvertes par l’équipe concerne la Master Ball. Selon les tweets de PokeMiners, La plus puissante des Poké Ball aura une scène d’obtention spéciale, et des mouvements de caméras inédits lors de son utilisation.

De plus, l’équipe a découvert qu’il y aurait une cinématique spéciale lors du lancer de la Master Ball, et les joueurs la recevraient initialement en accomplissant une étude.

Ensuite, l’équipe a découvert que “Plusieurs interfaces utilisateur et ajouts visuels pour les Raids Obscurs sont en train d’être ajoutés”, ainsi qu’une série de nouvelles options pour les Raids Obscurs et les Boss.

Enfin, la dernière grande nouvelle de la fuite concernait le Pokémon Go Plus+, de nouveaux paramètres ayant été ajoutés en prévision de la sortie de l’appareil en juillet 2023.

D’autres changements plus mineurs comprennent un nouvel avertissement lorsque les dresseurs arrivent à court de Poké Ball, de nouvelles options pour supprimer les objets inutilisables et des boutons pour afficher les Concours Pokémon et la visibilité des pièces. Il est clair que Niantic a beaucoup de choses prévues pour Pokémon Go tout au long de l’année 2023.