Un dresseur annihile Mewtwo avec ce Pokémon inattendu sur Écarlate & Violet

Un dresseur de Pokémon Écarlate & Violet a réussi à vaincre le boss du Raid Téracristal Mewtwo à 7 étoiles en un seul coup avec un Magicarpe.

Pokémon Écarlate & Violet organise peut-être son Raid Téracristal le plus difficile à ce jour, sous la forme du raid Mewtwo à 7 étoiles.

Le Raid Téracristal Mewtwo à 7 étoiles met en vedette le Pokémon Légendaire le plus puissant de la Gen 1 avec le type Téracristal Psychique et les attaques Frappe Psy, Laser Glace, Aurasphère et Plénitude. Inutile de dire que ce boss de Raid Téracristal est à prendre très au sérieux.

Cela n’a pourtant pas empêché un dresseur astucieux de vaincre le Légendaire le plus puissant de Kanto avec le Pokémon le plus faible de la région, car il a réussi à mettre K.O. Mewtwo en un seul coup avec un Magicarpe.

Un dresseur de Pokémon Écarlate & Violet met K.O. Mewtwo avec Magicarpe

Un dresseur nommé Nommable123 a fait un post sur le subreddit de Pokémon Écarlate & Violet intitulé “Magicarpe OHKO vs Mewtwo l’Inégalé.”

Ici, ils ont posté un clip montrant la stratégie impressionnante utilisée. Pour leur configuration d’équipe, ils ont amené un Magicarpe tenant l’attaque Métronome avec la capacité “Phobique” et les attaques Gigotage, Charge et Trempette.

De plus, les trois autres dresseurs ont utilisé un Bérasca tenant une Feuille Copieuse et la capacité Synchro, un Koraidon avec une Feuille Copieuse et Pouls Orichalque, et un Azumarill tenant une Baie Lansat avec la capacité Coloforce.

Pour réussir le K.O. en un coup, l’équipe a utilisé une stratégie spécifique avec un ordre précis. D’abord, le Magicarpe a utilisé l’encouragement défensif pour augmenter la survie et “subir un K.O. tactique”.

Ensuite, le Bérasca a utilisé Survinsecte et l’Azumarill a frappé le Koraidon amical avec Trempette pour changer son type. Cela annulerait tout dégât super efficace contre Koraidon.

Puis, Koraidon a utilisé Mâchouille pour réduire l’Attaque Spéciale de Mewtwo. Mewtwo met ensuite K.O. le Magicarpe, ce qui réinitialise les statistiques de Mewtwo.

À partir de là, l’équipe fait des efforts pour réduire davantage les statistiques de Mewtwo en utilisant des attaques comme Coud’Boue, Survinsect, Mâchouille et Éclate-Roc. Pendant ce temps, Magicarpe commence à utiliser Gigotage pour augmenter sa charge Téracristal Normale.

Une fois chargé, Azumarill lance sa Baie Lansat sur Magicarpe pour lui accorder un taux de coup critique, suivi de Cognobidon pour augmenter ses statistiques. Bérasca échange alors ces statistiques augmentées à Magicarpe en utilisant Permuforce et Échange.

Enfin, Koraidon utilise Coup d’Main sur Magicarpe tandis qu’Azumarill utilise l’encouragement d’attaque, ce qui entraîne une Terastabilisation de Magicarpe et le déclenchement de Gigotage pour mettre K.O. Mewtwo en un seul coup.

Le niveau de stratégie insensé nécessaire pour réussir ce OHKO (K.O. en un coup) montre à quel point ce raid Mewtwo à 7 étoiles est réellement difficile. Heureusement, les fans de Écarlate & Violet ont jusqu’au 17 septembre 2023 pour élaborer leurs propres stratégies pour vaincre Mewtwo.