Comment obtenir les cosmétiques exclusifs Pokémon Go x Fendi x Frgmt

Sois aussi élégant qu’un Furfrou avec cette incroyable collaboration ! Apprends à obtenir les objets d’avatar Pokémon Go X Fendi X Frgmt avec notre guide complet.

Pokémon Go n’est pas étranger à une collaboration, surtout quand ton personnage peut s’habiller avec des tenues somptueuses si tu es prêt à dépenser des PokéPièces.

Avec plein de tenues amusantes comme des chapeaux Pikachu et des sacs à main Wailmer, il y a de nombreuses façons de montrer ton sens de la mode dans le jeu et de t’assurer d’être la personne la plus cool dans chaque raid Pokémon Go.

Cependant, une nouvelle collaboration ajoute une touche de haute couture au jeu mobile, puisque Pokémon Go s’associe avec Fendi X Frgmt pour promouvoir la prochaine collaboration Pokémon X Fendi créée pour célébrer l’Année du Dragon. Ils présentent même des Pokémon de type Dragon comme Dracolosse.

Attrape des articles d’avatar Pokémon Go X Fendi X Frgmt

Comme partagé par Niantic sur le blog officiel de Pokémon Go, la collaboration Pokémon Go X Fendi X Frgmt est maintenant en direct, alors apprends comment débloquer gratuitement un hoodie exclusif Fendi x Frgmt pour ton avatar Pokémon Go en suivant les étapes ci-dessous :

Rends-toi sur le site de Profiter d’une offre de Pokémon Go.

Connecte-toi à ton compte Pokémon Go.

Clique sur la case intitulée ‘Saisir un code d’offre’ .

. Entre le code FENDIxFRGMTxPOKEMON et clique sur appliquer.

Ensuite, dans Pokémon Go, clique sur l’icône du dresseur dans le coin inférieur gauche.

En haut, appuie sur ‘MOI’ puis clique sur le bouton de style avec une icône de cintre.

Depuis ce menu, clique sur ‘À LA UNE’ pour trouver ton hoodie Fendi, puis touche-le pour l’équiper.

Amuse-toi bien !

Ce n’est pas le seul article disponible dans le cadre de la collaboration, puisque Niantic explique sur le blog Pokémon Go que du 4 janvier 2024 au 4 janvier 2025, certains magasins de détail Fendi et des pop-ups récompenseront également les joueurs lorsqu’ils feront tourner le PokéStop du lieu.

THE POKEMON COMPANY/NIANTIC/FENDI/FRGMT

Bien que nous ne soyons pas sûrs de l’étendue de cette promotion, si tu trouves un magasin Fendi ou un pop-up participant, assure-toi de faire tourner le PokéStop, car tu seras récompensé par d’autres articles Fendi x Frgmt x Pokémon Go sous forme de chapeau ou de T-shirt.

C’est tout ce que nous avons pour ce guide, mais si tu utilises des codes pour ton compte Pokémon Go, assure-toi de consulter notre guide complet des codes promo Pokémon Go.

