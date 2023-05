La chance incroyable de ce joueur sur Pokémon Go stupéfie la communauté

La communauté Pokémon Go est restée sans voix face à la chance insolente d’un dresseur qui est parvenu à obtenir un Tritox femelle à partir d’un œuf de 12 km.

En avril 2022, Tritox, un Pokémon de type Poison et Feu qui avait fait ses débuts Pokémon Soleil et Lune a débarqué dans Pokémon Go.

Le Pokémon et son évolution, Malamandre, sont rapidement devenus les Pokémon les plus recherchés dans Pokémon Go car Tritox n’est disponible que dans des œufs de 12 km et Malamandre n’évolue qu’à partir d’un Tritox femelle.

De ce fait, lorsqu’un dresseur a partagé sur Reddit l’éclosion d’un Tritox femelle qui est presque impossible à obtenir, les joueurs n’en revenaient pas.

Niantic Malamandre et Tritox sont particulièrement durs à obtenir dans Pokémon Go.

Un dresseur de Pokémon Go fait éclore un Tritox parfait

“J’ai versé une larme quand il a éclos”, a déclaré l’internaute lorsqu’il a partagé la capture d’écran sur le Reddit de Pokémon Go. “Il vient d’éclore il y a quelques minutes.”

Sur la photo, vous pouvez voir le Malamandre du dresseur avec de parfaites statistiques. Donc, non seulement il est parvenu à faire obtenir la fameuse Tritox femelle, mais il a également eu la chance d’en obtenir un avec des statistiques idéales.

Quand vous combinez les chances d’avoir un Tritox femelle avec les chances qu’il ait des statistiques parfaites, vous obtenez un Pokémon qui est presque impossible à obtenir dans le jeu.

En à peine quelques heures les commentaires étaient envahis de joueurs abasourdis, qui n’en revenaient pas de la chance incroyable du dresseur.

“Ughhh tellement jaloux. Heureux pour toi !”, a répondu un internaute.

Un autre internaute a plaisanté en disant : “Je refuse de croire que c’est vrai. Ton Photoshop est bien fait par contre.”

“Wow! C’est quelque chose qui vaut la peine d’être montré, mon dieu,” a répondu un troisième dresseur.

Même si ce genre de chance insolente peut provoquer une certaine jalousie, ça montre que même si les chances sont faibles, rien n’est impossible dans Pokémon Go.