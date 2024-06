Un joueur de Pokémon Go capture un Shiny plus rare que les Oiseaux de Galar

La plupart des joueurs de Pokémon Go connaissent le frisson de trouver une capture particulièrement rare. Mais, bien qu’il y ait certains Pokémon qui restent extrêmement insaisissables, un joueur a réussi à capturer un Shiny exceptionnellement rare, ce a qui a rendu beaucoup d’autres joueurs jaloux.

Un joueur de Pokémon Go a partagé sa capture sur Reddit, avec le commentaire “les gars, à quel point est-ce rare ?“. La communauté a alors offert des dizaines de commentaires expliquant à quel point cette trouvaille était spéciale.

Le joueur a réussi à trouver Créhelf, un Pokémon vagabond qui fait partie du Trio des Lacs de Pokémon Diamant et Perle, mais alors que ce Pokémon est déjà très difficile à trouver en vagabondant dans le monde, le joueur en question a eu beaucoup de chance car il a rencontré une version Shiny du Pokémon.

Les commentaires ont afflué sur le post pour expliquer à l’auteur à quel point cette découverte est rare, avec une personne répondant à la question originale en disant : “Beaucoup plus rare que d’avoir un Oiseau de Galar qui apparaît devant vous, en Shiny en plus.”

Un autre commentaire a expliqué que cela pourrait être la trouvaille la plus difficile dans Pokémon en ce moment, ajoutant : “Le Pokémon le plus rare que tu peux attraper dans la nature pour en Amérique. Et en plus de ça, c’est un Shiny, GG !”

Heureusement, si vous tombez sur un membre du Trio des Lacs et qu’il est Shiny, les joueurs semblent penser qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Une personne a expliqué : “De plus, les Pokémon des lacs en version Shiny ne fuient pas ! Au cas où tu en rencontres un autre.”

D’autres joueurs ont questionné à quel point cette trouvaille est vraiment rare, avec une personne demandant : “Le Pokémon sauvage le plus rare ?? J’ai trouvé le mien une semaine après avoir commencé à jouer. Certes, il n’est pas Shiny. Mais je ne savais pas à quel point Créhelf normal était rare.”

D’autres joueurs ont continué à expliquer à quel point cette capture est incroyable : “C’est vraiment, vraiment rare de le trouver dans la nature. La plupart des gens qui en ont un l’ont obtenu lors des rares occasions où il apparaît dans les Raids, mais pouvoir en attraper un avec une Poké Ball normale est incroyablement rare.”

Si vous voulez capturer des Pokémon, essayez de capturer un autre Shiny légendaire avec notre guide du Raid Méga-Rayquaza.