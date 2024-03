Des apparitions suspectes de Primo-Kyogre envahissent Pokémon Go

Certains Primo-Kyogre shiny extrêmement suspects ont envahi le jeu d’un joueur de Pokémon Go, créant le nid de Pokémon le plus étrange qui soit.

Un joueur de Pokémon Go a rencontré un ensemble extrêmement suspect de Primo-Kyogre shiny lors de son aventure, et a rapidement partagé la révélation “suspecte” sur le Reddit de Pokémon Go.

Primo-Kyogre est un Pokémon très désiré dans Pokémon Go, et les fans cherchent toujours à en attraper un pour leur Pokédex. Cependant, ils ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être, surtout quand le Pokémon caché Zorua rôde dans le jeu.

“Ça semble légitime, rien de suspect ici” a plaisanté l’auteur du post, expliquant qu’il s’agissait juste de “3 Primo-Kyogre shiny dans leur habitat naturel” et rien de plus. Naturellement, comme de nombreux fans le savent, les Primo-Kyogre ne spawnent pas à l’état sauvage, et ceux-ci étaient en fait, quelques Zorua sauvages.

Naturellement, la communauté a trouvé le post hilarant, avec un utilisateur affirmant que c’était “la version la plus traumatisante de Sauvez Willy jamais vue” tandis que d’autres plaisantaient en disant que l’auteur du post “avait trouvé un nid de Kyogre shiny” sans rien de suspect ici.

Cependant, certains joueurs ont vu à travers l’illusion et ont rapidement demandé à l’auteur du post : “Tu as attrapé ce Zorua shiny ?” malheureusement, ils ont rapidement répondu qu’ils n’avaient pas eu cette chance, et ont raté le Pokémon.

“J’aimerais pouvoir les attraper comme ça” a plaisanté un utilisateur, révélant leur désir d’attraper des Pokémon aussi puissants qu’un Primo-Kyogre à l’état sauvage. Bien que cela ne soit pas possible, il faudrait certainement un bon nombre de Super Balls, ou une Master Ball pour avoir une chance avec ce Pokémon. Si ce n’était pas en réalité une série de Zorua.

