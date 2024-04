L’importance de nommer les rivaux dans les jeux Pokémon

The Pokémon Company

Les jeux vidéo Pokémon ont modifié leur approche des rivaux au fil des années, mais il reste un changement majeur à annuler : les joueurs devraient avoir la possibilité de renommer leur ennemi.

Les rivaux ont toujours été une partie importante de la série Pokémon depuis la première génération, avec l’arrogance de Blue servant de but idéal pour les joueurs afin de terminer le jeu, car le priver du trône de Champion est l’un des moments les plus satisfaisants de l’histoire.

Avec le temps, le rôle du personnage rival a changé. Ils sont passés de personnages désagréables qui vous combattaient à chaque étape à des amis qui participaient à des compétitions amicales avec vous. Cela est à leur détriment, notamment lorsque une caractéristique clé associée aux rivaux a été supprimée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les rivaux de Pokémon fonctionnent mieux lorsqu’ils sont de véritables adversaires qui veulent prouver leur valeur en vous battant, et non en vous aidant à atteindre un objectif commun. Cette utilité a rendu beaucoup de rivaux modernes interchangeables, surtout car vous ne pouvez pas personnaliser un aspect clé de leur personnage.

Nommer un rival Pokémon a un effet similaire à celui des Pokémon Nuzlocke

Ceux qui apprécient les défis Pokémon ont presque certainement entendu parler des jeux Nuzlocke, où le joueur doit relâcher un Pokémon après qu’il ait été mis K.O. en combat, tout en étant limité dans le nombre de Pokémon qu’il peut attraper dans chaque zone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Game Freak / The Pokemon Company

L’une des règles Nuzlocke les plus courantes est que vous devez donner un surnom à chaque Pokémon que vous attrapez. Cela vous aide à établir un lien avec eux, de sorte que si ils “meurent” au combat, vous êtes plus susceptible de vous en souvenir que s’ils avaient gardé leur nom régulier.

Il en va de même pour les personnages rivaux. Ils deviendront plus mémorables si vous leur donnez autre chose que leur nom par défaut. Même s’il s’agit d’un mot grossier ou d’une insulte, c’est toujours quelque chose dont vous vous souviendrez. En effet, pouvoir renommer Blue en Gary était cathartique pour les fans de l’anime Pokémon, car cela donnait l’impression que vous battiez le méchant de la série télévisée, plutôt que juste la personne qui lui ressemblait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il n’y a aucune raison de ne pas avoir de rivaux renommables

Un aspect frustrant des jeux Pokémon modernes est qu’ils n’ont toujours pas de doublage. Ajouter des voix apporterait beaucoup de caractère aux nombreux PNJ que vous rencontrez tout au long du jeu, mais ils sont tous encore silencieux. The Pokémon Company pourrait certainement se permettre de localiser les jeux en plusieurs langues, mais cela n’a pas encore été fait dans un jeu principal.

L’un des principaux avantages de l’absence de doublage est la possibilité de renommer des personnages, car cela évite la gêne des jeux où l’on vous donne juste un titre, comme la série Dragon Age. En fait, cela pourrait être l’argument le plus solide contre son inclusion, car nommer le protagoniste fait partie de ce qui rend un voyage Pokémon le vôtre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les jeux Pokémon sont toujours muets, donc il n’y a aucune raison de ne pas laisser le joueur choisir le nom de ses rivaux, du moins jusqu’à ce que le doublage soit enfin implémenté. Les développeurs vous ont permis de le faire dans les jeux Let’s Go, mais l’ont ensuite supprimé à nouveau pour les générations 8 et 9 !

Les rivaux Pokémon modernes ont désespérément besoin de personnalité

Avoir des noms personnalisables aiderait à rendre les rivaux modernes plus intéressants. Parce que, avouons-le, le dernier rival intéressant était Silver.

Renommer vos rivaux permet aux joueurs de laisser leur empreinte sur un personnage. C’est votre façon de personnaliser l’un de vos principaux ennemis à votre goût, que ce soit en utilisant un nom de quelqu’un dans votre propre vie qui joue aux jeux Pokémon ou un personnage d’une série de télévision. Il s’agit de mettre une petite partie de vous-même dans un adversaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Travis de Pokémon Épée et Bouclier était proche d’être un excellent rival, mais malheureusement, il a été éclipsé par Nabil, qui a pris une bonne partie de l’histoire avec sa rivalité fraternelle ennuyeuse et son besoin constant d’interrompre le joueur dans son voyage. Rosemary aurait tout aussi bien pu ne pas être dans le jeu.

Trop souvent, les rivaux Pokémon modernes tombent dans le piège d’être trop gentils, s’appuyant sur une histoire triste pour les rendre attrayants, ou simplement en étant le personnage que le joueur n’a pas sélectionné.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous vous souvenez sûrement encore des noms que vous avez donnés à Blue et Silver après toutes ces années.

La génération 6 est un bon exemple, car les rivaux présentaient à peine un défi en combat et agissaient plus comme des compagnons de voyage. C’était aussi à ce moment-là que nous avions l’impression d’avoir trop de rivaux, leur nombre augmentant avec le temps, diminuant leur valeur. Il est bien meilleur d’avoir un seul rival sur qui vous pouvez vous concentrer plutôt que de diluer leur temps d’écran, ce qui est un problème que la génération 8 a également eu. Si vous pouviez nommer vos rivaux, cela vous donnerait la chance de les distinguer les uns des autres, plutôt que d’être juste la foule de gens qui vous suivent autour de Kalos et Galar, comme les nains dans Le Hobbit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Retirer la possibilité de nommer les rivaux semble être une décision étrange, mais c’est courant avec Game Freak, car il semble que de nombreuses fonctionnalités soient modifiées pour apparemment aucune bonne raison.

Les jeux Pokémon retirent des Pokémon, des mécaniques de combat, des lieux de combat post-jeu, l’option de désactiver le partage d’expérience, et la capacité de sauter les animations de combat, tout au détriment de la série. L’option de renommer les rivaux n’interfère avec aucun doublage, alors pourquoi cela n’aurait-il pas pu être conservé pour ceux qui en profitaient ?

L’article continue après la publicité