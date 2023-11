Les reliques de Pokémon Let’s Go survivent dans les PokéStops

Un joueur de Pokémon Go a trouvé un PokéStop qui fait toujours la publicité des jeux de la Génération 7, lesquels ont survécu pendant cinq ans sans être supprimées.

Pokémon Go parvient à transcender les générations de Pokémon, sortant peu avant Pokémon Soleil & Lune, et est encore joué quotidiennement par des millions de personnes dans le monde. Cela est aidé par Pokémon Home, permettant de transférer des créatures de Pokémon Go vers les nouveaux jeux principaux.

L’influence de Pokémon Go se ressent le mieux dans Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! et Let’s Go, Évoli ! Ces remakes de Pokémon Jaune ont intégré le système de rencontres et de captures de Pokémon sauvages de Pokémon Go, créant un format de jeu hybride.

Comme les jeux Let’s Go étaient les premiers titres Pokémon sur la Nintendo Switch, The Pokémon Company et Niantic les ont fortement promus, ce qui comprenait des publicités dans les PokéStops. Il s’avère qu’une de ces publicités a survécu pendant des années.

Un joueur de Pokémon Go a trouvé un PokéStop qui fait encore la publicité des jeux Pokémon Let’s Go

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go nommé Adrinotfound a découvert un PokéStop avec une publicité pour les jeux Let’s Go pendant la saison des fêtes. Cela signifie que le PokéStop date probablement de 2018, car les jeux Let’s Go ont été lancés en novembre de cette année-là.

Il s’avère que quelques-uns de ces vieux PokéStops ont réussi à ne pas être supprimés par Niantic, car des utilisateurs dans le fil de discussion ont vu des publicités similaires près de chez eux. Habituellement, elles sont liées à des emplacements abandonnés.

“Tous les arènes d’événements spéciaux du championnat international Euro en avril sont toujours au London Excel, donc ils gardent certains anciens arènes et PokéStops en vedette,” écrit un utilisateur, tandis qu’un autre dit, “Il y a un tas dans mon secteur qui sont pour des entreprises, des sites, et des attractions qui ne sont tout simplement plus là.”

Les PokéStops sont connus pour subir des changements au fil du temps, surtout en réponse aux retours des joueurs. Le PokéStop Let’s Go (et d’autres comme lui) semble être une faible priorité lors du changement, surtout ceux vendant des produits qui sont encore sur le marché.

C’est étrange de penser que Pokémon Go est actif depuis si longtemps et continuera probablement pendant des années. Il pourrait arriver un moment où plus de ces PokéStops funèbres apparaîtront, faisant la publicité de jeux de vieilles consoles ou apparaissant dans des lieux emblématiques qui ont depuis longtemps été abandonnés.

