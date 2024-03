Un événement de Pokémon Go sous le feu des critiques pour sa qualité “exécrable”

Les événements dans Pokémon Go peuvent être un excellent moyen de trouver des Pokémon rares et de faire le plein de ressources – mais ils peuvent aussi être un cauchemar, selon certains joueurs.

Participer à un événement Pokémon Go devrait, en théorie, être très amusant. Ils sont généralement centrés autour d’un Pokémon principal ou d’un personnage et ont tendance à offrir des bonus, des ressources et des Pokémon rares qui peuvent être difficiles à trouver lors d’une journée normale.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas – et les fans n’ont pas peur de faire entendre leur voix lorsqu’il s’agit d’événements décevants. Un joueur de Pokémon Go s’est récemment rendu sur r/pokemongo pour démolir l’événement de la Journée Raid de Primo-Kyogre.

La Journée Raid de Primo-Kyogre qualifiée de “blague absolue” par les joueurs

Si vous l’avez manqué, la Journée Raid de Primo-Kyogre a eu lieu le 17 mars et le billet pour l’événement coûtait 5€, incluant des Passes de Raid bonus et plus de récompenses issues des Raids en plus des rencontres avec Primo-Kyogre et Kyogre Shiny. Sur le papier, cela aurait dû être un événement cool.

Un joueur de Pokémon Go s’est récemment rendu sur Reddit pour critiquer l’événement, le qualifiant de “gâchis complet”. Dans leur post sur Reddit, ils ont mentionné les importants problèmes de connectivité signalés et exprimé leur espoir que les joueurs affectés puissent récupérer leur argent ou être compensés d’une manière ou d’une autre.

L’auteur du post a continué à se défouler, disant : “Ils ont organisé tant d’événements maintenant que ça me sidère qu’ils rencontrent encore des problèmes comme ça. Zut, ils ont organisé la Tournée Mondiale de Sinnoh il y a juste quelques semaines et ça n’a pas eu autant de problèmes.”

Les autres joueurs de Pokémon Go dans le Subreddit ont partagé la frustration de l’OP, avec une personne répondant sur le ton de la plaisanterie, “donc… un événement Niantic standard, alors ?”

Certains ont partagé leurs propres expériences irritantes avec l’événement, un joueur détaillant, “Pareil ici, et j’ai fini par perdre quelques-uns parce qu’après avoir essayé de rejoindre avec de nouveaux Pokémon, le raid a expulsé mon groupe, et puis un nouveau Kyogre est apparu”. Ils ont noté qu’ils ont abandonné après cela.

Tout n’était pas négatif, cependant – certains joueurs semblent avoir passé un excellent moment avec cet événement. L’un a commenté, “Pas de problèmes, j’ai eu un Kyogre Shiny”, et un autre a été d’accord, disant “Ça s’est bien passé pour moi. Un peu de lag. Pas de Shiny mais c’est ok”.

Bien qu’il soit difficile de dire avec certitude, il est possible que les problèmes aient été basés sur la localisation. Il y a encore beaucoup d’événements Pokémon Go à venir, donc espérons que plus de joueurs auront une expérience positive avec le prochain.

