Les PokéStops en Pologne impressionnent les joueurs de Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go, notamment ceux résidant dans les zones rurales, souhaitent depuis longtemps que Niantic facilite leur expérience de jeu en ajoutant plus de PokéStops dans leurs communautés locales.

Après avoir vu à quoi ressemble le jeu en Pologne, les utilisateurs ruraux semblent tous partager le même avis.

Le jeu mobile de Niantic a occupé de nombreuses personnes ces dernières semaines, avec le Go Fest qui vient de se terminer et un événement Safari à Barcelone qui arrive bientôt.

Mais en dehors des grands événements et des mises à jour de contenu, certains utilisateurs sont encore limités dans leur interaction avec des fonctionnalités simples. Par exemple, les PokéStops et les arènes sont rares dans de nombreuses régions des États-Unis, d’Europe, d’Asie et au-delà, notamment dans les banlieues.

Ouvrir l’application dans une grande ville est cependant une expérience totalement différente. De nombreux joueurs ont été stupéfaits de voir à quel point la carte du jeu est dynamique dans une région de la Pologne, partagée par un joueur.

Les joueurs ruraux de Pokémon Go veulent que leur jeu ressemble à ça

On dirait qu’il y a des PokéStops sur chaque banc de parc en Pologne. Le 8 septembre, un utilisateur Reddit s’est rendu sur la page subreddit du jeu et s’est demandé : “Pourquoi n’y a-t-il que 3 Pokémon dans ce groupe ?”

Il a joint une capture d’écran au message, montrant ce qu’il voyait.

Plutôt que de recevoir une réponse à leur question, d’autres membres de la communauté n’en revenaient pas de ce qu’ils voyaient à l’écran. Dans un seul screen, on pouvait voir plus de 25 PokéStops – beaucoup d’entre eux étant situés autour de ce qui semble être un parc.

“Comment ces PokéStops peuvent-ils être si proches les uns des autres ?” a demandé un fan.

L’auteur original a répondu : “Aucune idée. C’est à Gdansk, en Pologne. Les PokéStops sont sur chaque banc du parc, chaque jouet de l’aire de jeux, certains toits, certains panneaux, vraiment n’importe quoi ici, lol.”

“Wow, et moi qui galère pour faire accepter un seul PokéStop”, a-t-il répondu.

Les joueurs de Pokémon Go peuvent demander à ce que des PokéStops soient placés dans leur région locale, en envoyant une demande aux développeurs du jeu. Il est également possible de faire la même chose pour les arènes. Cependant, toutes les demandes ne sont pas acceptées.

Ceux qui vivent en dehors des grandes villes ont souvent du mal à trouver des PokéStops – qui sont essentiels pour collecter des objets quotidiens et attirer des rencontres de Pokémon – en quantité suffisante.

“Pourquoi chaque atome en Pologne a-t-il besoin d’un PokéStop ?” plaisante un fan, auquel l’utilisateur répond que peu de gens jouent localement, de toute façon.

La distribution des PokéStops dans le jeu de Niantic a toujours été un point douloureux pour certains membres de la communauté, mais ils espèrent qu’avec le temps, de plus en plus d’endroits ressembleront à cela. Après tout, d’autres grandes villes européennes comme Paris, Londres et Milan en regorgent.

Avec les futures mises à jour, les banlieues pourraient être davantage prises en compte.