Un concept ingénieux avec Zorua dans les Arènes séduit les joueurs de Pokémon Go

Un dresseur de Pokémon Go a proposé un concept intéressant concernant les Arènes et l’habileté spéciale de Zorua, et les fans aimeraient le voir officiellement intégré dans le jeu.

Comme de nombreux fans de Pokémon Go le savent, il est impossible de placer des Pokémon Légendaires dans les Arènes. Peu importe la raison, les dresseurs ont depuis longtemps souhaité montrer leurs captures Légendaires rares à travers les Arènes.

Maintenant, un dresseur astucieux a trouvé une solution ingénieuse pour inclure les Légendaires dans les Arènes sans déséquilibrer le jeu.

Le concept vient du subreddit TheSilphRoad, où un utilisateur nommé NobleCuriosity3 a suggéré que lorsque les dresseurs placent Zorua ou Zoroark dans une Arène, ils devraient prendre l’apparence du Copain sélectionné.

“Cela nous permettrait de montrer nos Légendaires/Mythiques prestigieux sans rompre l’équilibre des Arènes,” a dit le dresseur.

L’auteur du post a clarifié les détails précis de leur concept dans le post et a argumenté que c’est “un peu décevant” que l’habileté Illusion de Zorua ne fonctionne que dans la nature.

Bien sûr, le principal obstacle de l’idée serait que Zorua ne se déguiserait en Légendaire que jusqu’à ce qu’un combat commence, un peu comme dans la série principale.

De nombreux fans dans les commentaires ont aimé l’idée et souhaitaient qu’elle devienne officielle. “Le problème, c’est que cela semble cool. Donc il est peu probable que cela se réalise,” a dit un joueur.

Un autre a proposé une légère modification du concept : “Une petite chose que j’ajouterais est une sorte de symbole sur ce Zorua déguisé pour que les joueurs sachent qu’il s’agit d’un Zorua.”

Bien que l’auteur du post ait noté que cela irait quelque peu à l’encontre du but, cela rendrait probablement l’idée un peu plus plausible si elle devait jamais être intégrée à Pokémon Go.

Considérant que Niantic a longtemps maintenu son opposition à permettre aux Pokémon Légendaires dans les Arènes, cela pourrait s’avérer être une solution ingénieuse. Peut-être qu’un jour, l’habileté Illusion de Zorua recevra un renforcement dans Pokémon Go, mais cela reste à voir.